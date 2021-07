Yanina Latorre explotó de furia y arremetió contra Alberto Fernández tras los festejos en el Obelisco

Desde Miami, donde disfruta de sus vacaciones, Yanina Latorre compartió algunos videos festejando el triunfo de la Selección Argentina frente a Brasil, en el Maracaná. Pero toda esa alegría se tornaría en furia al enterarse de los festejos multitudinarios que ocurrían en el Obelisco: “¿En el obelisco no te contagias?”

La panelista de “Los Ángeles de la Mañana” viajó a la ciudad estadounidense en plena pandemia de coronavirus y a la mitad de su viaje, el Gobierno anunció nuevas restricciones para el ingreso al país con el fin de retrasar la llegada masiva de la variante Delta. Sin posibilidad de un pronto regreso a la Argentina, suele manifestar su disconformidad frente a tal decisión gubernamental.

Tuit contra Alberto Fernández. captura

Es en su cuenta de Twitter donde arremete constantemente contra el presidente Alberto Fernández y, al ver la cantidad de gente reunida en distintos puntos del país, no fue la excepción: “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? Gracias!”, reza el primero de sus exaltados tuits.

. .

“Alberto Fernández ¿en el obelisco no te contagias? Serías tan amable de explicarme, porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”, suplica la angelita. “Y hay otro tema que me tiene loca, Albertico @alferdez ¿por qué entran los vuelos privados y los de línea no? ¿Si sos millonario no contagias?”, fue otro de los tuits de Yanina a propósito de los argentinos varados en el exterior, especialmente en Miami.

. .

La esposa de Diego Latorre también se manifestó desde sus stories en Instagram, donde tiene un millón y medio de seguidores. “Le mandé un par de mensajitos a Albertico, tweets, a ver si me los contesta. Ponete media pila, contestame. Estoy indignada con lo del Obelisco, acá te grité en el balcón, festejamos. Porque basta de responder pelot...manga de resentidos. Al final, estoy descargando la ira”, comenzó expresando. “El festejo en el Obelisco y el Covid, como en el velorio de Maradona, y a la gente no la deja volver a su casa. No lo entiendo, Albertico, contame, amor, ¿quién te aconseja?”, siguió, eufórica.

Por último, Latorre le pidió al plantel de la Selección que no se dejen usar políticamente. “Chicos, no se dejen usar por este gobierno, porque ahora viene Albertico los usa políticamente y sigue el gobierno populista”, exclamó.

Los festejos de Argentina campeón en el Obelisco. (AFP)

Los festejos de Argentina campeón en el Obelisco. (EFE)

Télam 11/07/2021 Ciudad de Buenos Aires: La alegría es Argentina, la gente salió a expresar su júbilo en el Obelisco tras la conquista de la Copa América ante Brasil en el estadio Maracaná. Foto: Maxi Luna La Voz

Los festejos de Argentina campeón en el Obelisco. (EFE)