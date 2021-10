El video que confirma la buena relación que había entre la China Suárez y Wanda Nara

En la tarde del sábado Wanda Nara sorprendió a todos con una historia en Instagram en la que acusaba a una persona como “rompe hogares”. Tras estos dichos, muchos de sus seguidores ataron cabos y llegaron a la conclusión de que el mensaje estaba destinado a Eugenia La China Suárez.

Fue también en redes sociales donde los usuarios de Twitter se mostraron activos y atrapados con el escándalo que sacaron a la luz viejos videos que comprometen a los implicados. En uno de esos momentos se puede observar el living del programa de Susana Giménez donde los protagonistas de “Casi Ángeles” son entrevistados por la diva y en un momento tanto Suárez como Lali Esposito descubren que besaron por primera vez a Agustín Cachete Sierra.

Otro de los archivos que salió a la luz en las últimas horas, fue un vivo de Instagram que la China solía hacer durante la cuarentena estricta del año pasado. Allí la actriz responde a los saludos e inquietudes de sus seguidores cuando en un momento calla y saluda a la esposa de Mauro Icardi: “Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá? Estuve viendo los tutoriales de Franchu (por Francesca, la hija mayor del futbolista del PSG) que es lo más lindo que hay”, se la escucha a Eugenia, evidenciando la buena relación que había entre ella y la empresaria.

Esta es la primera prueba de que hubo una anterior amistad entre las mujeres, en cambio se hablaba de una amistad entre la artista y Zaira Nara, pero con el transcurrir de los últimos días, la hermana de Wanda dejó de seguir a la China en las redes y hasta compartió un fuerte tweet de Connie Ansaldi que expresaba: “A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenés una patología jodida”. Por su parte, el resto del grupo de amigas integrado también por Paula Chaves y María Del Cerro le habría soltado la mano a Suárez.