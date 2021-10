La mamá de Mauro Icardi habló sobre su hijo y confesó cómo es la relación que tienen

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo alcances internacionales y si bien el jugador del PSG ya compartió en sus redes sociales fotos de una supuesta reconciliación, su madre habló con “Intrusos” (América) y contó detalles de su extraña relación.

La mujer se contactó con Karina Iávicoli y dijo estar muy triste por todo lo que la prensa estaba diciendo de su hijo y su mujer.

Wanda, Mauro y sus hijos junto a la familia del jugador de futbol.

Si bien no mantiene una relación fluida con su hijo, Analía aclaró que Wanda no tenía nada que ver con esta situación: “Esto no es así, son dos personas por separado, si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”, dijo la madre de Icardi y respecto a su separación, manifestó: “Quiero cuidarlo y no quiero hablar”.

Agradecida por las palabras de la mujer que no vive en Argentina, en Intrusos recordaron la historia de Wanda y Mauro desde que blanquearon su relación unos meses después de que la rubia confirmara su separación de Maxi López, padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Luego llegaron Francesca e Isabella para completar la felicidad de la pareja.