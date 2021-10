Andrés Nara se metió en el escándalo de Wanda y Mauro Icardi y lo defendió al futbolista

El escándalo generado alrededor de Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando nombres a la lista de involucrados. Ahora fue Andrés Nara quien opinó de la separación de su hija y el delantero del PSG que sigue faltando a los entrenamientos por “problemas personales”.

Los mensajes con ida y vuelta de la China Suárez y el futbolista son un hecho porque ya salieron a la luz por lo que la versión de engaño es verdadera. Y frente a este presente del ¿matrimonio? de su hija mayor, el hombre habló y confió que se pondría mi triste si se concreta la ruptura.

“Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar pero me dolería muchísimo que se separen”, dijo Nara en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”, sumó y se refirió al vínculo con Wanda: “Él siempre la respetó mucho”.

¿Wanda Nara es buena persona? Su padre, Andrés Nara, contestó así

Casi al final de la charla por Instagram, subrayó que le gustaría que la familia Nara Icardi siga creciendo a paso firme.

“Los detalles personales de lo que ha pasado no los sé, pero no me gustaría entrometerme ni meterme en una situación así. Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”, comentó al final de la entrevista.

Alejandra Maglietti y tremendo cruce con Wanda Nara en Twitter

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi desató una catarata de opiniones pero la de Alejandra Maglietti llamó la atención de la empresaria. La panelista de Bendita trató de “dramática” a la modelo y puso en duda la situación, por lo que desató la furia de la ex de Maxi López.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, escribió la abogada y panelista en Twitter.

Y la respuesta no tardó en llegar: “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”.

Alejandra decidió no quedarse atrás y volvió a escribir: “Esta boludita al menos fue a la universidad” para luego hablar más del asunto en “Bendita”: “Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”.