Alejandra Maglietti le respondió sin piedad a Wanda Nara y la chicaneó por no haber ido a la universidad

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi -que involucra a la China Suárez como la tercera en discordia- desató una catarata de opiniones, pero la de Alejandra Maglietti llamó la atención de la empresaria. La panelista de Bendita trató de “dramática” a la modelo y puso en duda la situación, por lo que desató la furia de la ex de Maxi López.

Hasta el momento, Wanda solo había escrito el posteo que encendió la mecha al publicar en sus historias: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Pero este lunes confirmó de primera mano que la China es la causante de su separación del futbolista al atacar a la periodista, Alejandra Maglietti.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, expresó la panelista en Twitter y no tardó en llegar la respuesta de Wanda.

“¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, escribió la hermana de Zaira Nara en Twitter.

(Twitter: @wandaicardi27)

Los nombres de Wanda y Alejandra rápidamente se colocaron en las tendencias de esta red social por ser lo más comentado, por lo que la panelista de Bendita decidió no se quedarse atrás y le respondió a la modelo.

“Esta boludita al menos fue a la universidad”, escribió Maglietti y luego aclaró en el programa que conduce Beto Casella: “Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”.

Y agregó: “Que me las mande (a las pruebas) por directo, yo no tengo por qué defender a la China Suárez, a la cual ni siquiera conozco, solo fue una opinión mía respecto a la manera en la cual se estaba desenvolviendo la noticia, nada más. Esta ´boludita´ al menos fue a la universidad”, insistió.

Alejandra Maglietti sin piedad contra Wanda Nara.