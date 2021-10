Uno por uno: así es el ‘mapa’ de infidelidades que involucran a Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez, Bejamín Vicuña y más

La prensa rosa argentina e internacional siguen el minuto a minuto de lo que puede ser la telenovela del año, luego de confirmarse la separación (¿provisoria?) de Wanda Nara y Mauro Icardi. El contundente mensaje de la mediática a la periodista Ker Weinstein y la lapidaria frase “Me separé” de la rubia dieron paso a un vendaval de rumores, acusaciones, insultos y sospechas que llegaron a la otra punta del planeta.

Sin embargo, la historia del presunto engaño del futbolista con la China Suárez no deja de ser una trama que involucra a famosos argentinos y cada vez suma más implicados. Debido a esto se hace necesaria una reconstrucción de nombres, fechas y sucesos que ayuden a comprender quién es quién en el cruce de figuras que arrastra a media farándula argentina al escándalo.

Empecemos por el final: el affaire de Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece no tener fin.

Tras algunos rumores durante la última semana, entre el sábado y domingo último la periodista Ker Weinstein reveló un mensaje de Wanda Nara en el que se confirmaba su separación de Icardi. La sorpresa fue grande, pero el asombro llegó cuando se mencionó a la China Suárez como causante de la ruptura.

Los indicios lo reveló la instagramer Juariu al mostrar que la ahora expareja habían dejado de seguirse mutuamente y también a la China. Se habló de un presunto chat entre la actriz y el futbolista en la que hablaban de un encuentro en un boliche y el amenazante mensaje de Nara a Ale Maglietti apuntalan la hipótesis.

Paso previo: la “icardeada” a Maxi López

No obstante, el surgimiento del amor entre Mauro y Wanda se dio en condiciones similares a las ahora denunciadas. El 31 de octubre de 2013, Nara anunció en las redes su separación de Maxi López y una semana después, Icardi –eran compañeros en la Sampdoria y luego pasarían a conformar escuadras enfrentadas-.

La conquista de Mauro rápidamente se ganó el apodo de ‘Icardeada’ y la nueva pareja surgió al margen de las miradas acusatorias sobre la ruptura entre la empresaria y López.

La China y Vicuña: otra relación surgida de una infidelidad que terminó como empezó

Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña anunciaron su separación hace dos meses. En ese momento se desconocían los motivos, pero con el paso de los días se fue teniendo más precisiones y el fantasma de la infidelidad reapareció: “Ella le mete los cuernos a él con un actor mega. Benjamín lo descubre. Se entera por el teléfono de ella y la China no lo niega. Con este actor habría un vínculo”, detalló Yanina Latorre en LAM.

“El actor sigue casado. Se habían perdonado los cuatro, pero no lo puedo decir. Fue algo fijo y por bastante tiempo”, aseguró la panelista. Con el paso de las horas un nombre tomó forma: Gonzalo Heredia, quien está en pareja con Brenda Gandini.

Benjamín Vicuña y su pasado que lo condena: el engaño a Pampita

Pampita y Benjamín Vicuña conformaban una de las parejas más elogiadas de la farándula argentina y chilena. Estuvieron en pareja 10 años y afrontaron juntos momentos muy difíciles, como la muerte de su hija Blanca (7) en 2012.

Sin embargo, las cosas no empezaron a salir mal y los problemas aparecieron: la modelo argentina descubrió a su marido con la China en una situación muy comprometedora, cuando los actores compartieron el rodaje del film ‘El Hilo Rojo’.

En 2015 Carolina Ardohain y Vicuña confirmaron su separación y tiempo después el chileno y Suárez conformaron una nueva pareja.

La China Suárez y Nicolás Cabré: otro amor nacido en medio de escándalos

En el año 2010 Nicolás Cabré y Eugenia Tobal comenzaron una relación que al año siguiente sellarían con el matrimonio. Sin embargo, esa relación duraría poco: en septiembre de ese año, la actriz quedó embarazada pero dos meses después lo perdió y la separación de Cabré llegaría en enero del año siguiente.

Tras esto, Nicolás formaría pareja con la China y luego llegaría la hija de ambos, Rufina. “Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó. No voy a esperar 35 años de mi vida para casarme y tener un hijo. Lo podía haber hecho antes, tuve relaciones largas”, explicó Eugenia Tobal en 2012.