El último chiste de Don Ramón fue en el hospital, a su gran amigo Quico

Los personajes de “El Chavo del 8″ han quedado grabados a fuego en la memoria de muchas generaciones. Las vivencias de la vecindad alegraron a muchos y cuando las cámaras se apagaban, los artistas supieron alimentar una muy bonita amistad. Como es el caso de Carlos Villagran (Quico) y Ramón Valdés (Don Ramón).

Solo en el set de grabación se daba la repetida situación del niño cachetón haciendo todo lo posible para que su madre, Doña Florinda, abofeteara a su vecino de piluso celeste y padre de la Chilindrina.

En la vida real, según apuntan los medios mexicanos, estos dos actores fueron grandes amigos y leales hasta el último día . Tanto que al momento de que el programa de Chespirito terminó, ambos viajaron a Venezuela a probar suerte.

La última vez que se vieron fue en una visita de Villagrán a Ramón. En un vivo de Instagram, él reveló cómo fue ese momento tan especial e inolvidable. “Monchito”, como solían decirle a Valdés, batallaba contra el cáncer de estómago y su estado era muy delicado.

“Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena”, confió el artista que se puso en los zapatos de Quico en un vivo realizado con Carmen Valdés, hija del fallecido actor.

Esa visita no pudo ser apañada por la tristeza, en todo momento, él trató de hacer sentir bien a su querido amigo y al momento de la despedida, Villagrán no logró contener las lágrimas mientras se abrazaron.

“Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ¿Allá con el Señor?. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’ me respondió”, confió en público Carlos.

Además, durante la transmisión en redes sociales, el actor compartió su reacción al enterarse de la muerte de su querido amigo, el 9 de agosto de 1988, mientras él estaba de gira. “Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me la quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”, dijo.

Si querés ver la conversación completa, dale play al siguiente IGTV: