Sofía Pachano compartió una terrible postal del derrumbe en la casa de su mamá por el que “casi muere aplastada”

Sofía Pachano coronó el fin de semana XXL con una terrible situación que podría haber terminado con un final tristísimo. Y es que la bailarina compartió en sus redes, a modo de reclamo, el accidente que sufrió su mamá Ana Sans en su departamento.

El techo de la habitación de la ex mujer de Aníbal Pachano se derrumbó y su cama quedó cubierta de escombros. Así se ve la pieza de la ex bailarina, quien se salvó de milagro de no terminar hospitalizada. Sofía acompañó la postal con un mensaje apuntando contra una empresa constructora que comenzó una obra al lado de la vivienda hace un tiempo.

“Ayer mi mamá casi muere aplastada por el techo que se cayó sobre su cama. Quizás se acuerden que hace unos años conté que se desprendió la pared. Todo esto producto de la negligencia de la obra de al lado”, se lee en las historias de Instagram.

“Hace 4 años que venimos con un juicio que el juez ´viene lento el tema´ palabras del abogado. Iba a pedir justicia, pero ya sabemos que eso en este país no funciona”, suma en el relato virtual y agrega: “ Te preguntarás cómo zafó . .. 7.30 am escucha un crac, salta de la cama (porque lamentablemente no es lo primero que se rompe en la casa, está siempre alerta o tiene un Dios aparte), hace tres pasos y lo que vas a ver ahora cae sobre donde ella estaba durmiendo. Ojalá que los jueces dejen la lentitud porque en el medio hay gente que puede morir”.

Redes

“Lamentablemente no puedo @ a la constructora porque el inversor es una persona muy poderosa y me da bastante miedo el poder a mí. Gracias a Julián, Alejandro y Luciano de Guardia Civil de Auxilio y Emergencias por ayudarnos”.

Y par cerrar su domingo feliz y en familia, la joven ex participante de “Masterchef Celebrity” , escribió: “Felices pascuas para los que están festejando, nosotros brindamos porque mamá, gracias a llamémoslo algo o mi abuelo que nos protege, se levantó justo a tiempo (se me acelera el corazón mientras escribo)”.

“Estamos festejando Pascuas con una renacida, los tres, los perros también. Te amo, mamá”.

Redes