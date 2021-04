“Mirá lo que es esto, Dios existe”, La Chepi y la desopilante historia de su novio

Día a día, Dany La Chepi se luce en MasterChef Celebrity (Telefe) y ha logrado comprarse al público con sus simpáticas ocurrencias. En el programa “Minuto para ganar”, conducido por Marley, Vicky Xipolitakis aprovechó la visita de la influencer en el estudio para preguntarle por su pareja.

“Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero”, relató entre risas, según publica TN.

La Chepi y su novio Javier gentileza

Ante esto, el conductor no pudo evitar asociar la historia de amor de La Chepi con la la novela Campeones (eltrece), donde Mariano Martínez interpretó a un basurero que tenía un romance con Laura Azcurra. Si bien la influencer coincidió, con picardía acotó: “Mi novio es más lindo, estoy empachada de amor”.

Sin dejar el tema ahí, ‘la griega’ quiso saber quién conquistó a quién. Entonces, la participante de MasterChef relató: “Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”.

Con mucha rapidez, Marley preguntó: “¿Era un vino abierto que estaba en la basura?”. Y, para responderle, La Chepi aseguró: “No, gana mejor que yo, gana muy bien. Por suerte, uno que trabaja me tiene que tocar una vez”.

Dani y su hija son inseparables.