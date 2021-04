Las confesiones de Brenda Gandini sobre su mamá y su madrastra: “Soy lo que soy gracias a ella”

Si sobre famosos reservados se refiere, Brenda Gandini es una de las que siempre logra y quiere mantener en privado gran parte de su vida personal. Rara vez la actriz sale a las redes o los medios a contar sobre las anécdotas de su familia. Pero por vez exclusiva hizo una excepción con Andy Kusnetzoff, cuando el conductor de Podemos Hablar la invitó al programa . Y sí que Brenda se destapó.

La actriz dio detalles de su vida pasada e infancia en el sur, cuando vivió sin su madre. “No viví con mi mamá hasta los 18 años, después me vine acá (Buenos Aires) a vivir con ella. Fue por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato (su pareja)”, contaba. “Y la verdad es que siento que hoy, mirándola a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Hay que ver la historia qué trae cada uno. Nuestros padres vivieron otras historias, otro tipo de permisos, vivieron también mucho desamor”, explicaba comprensiva sobre el pasado.

Luego reflexionó sobre las decisiones de su madre , de dejarla y reencontrarse a los 18: “Hoy nosotros elegimos ser padres y ser conscientes de la responsabilidad que implica tener un hijo. Es distinto porque, quizás, (antes) no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos. Y yo, por ahí, no podía entender cómo mi mamá no estaba conmigo. Hoy digo: ´Qué bueno que no estuvo en la casa conmigo y que hizo lo que quiso´”.

Brenda Gandini junto a su madre.

La madrastra de Brenda Gandini y sobre el reencuentro con su madre

La pareja de Gonzalo Hereida tampoco dejó de lado la educación que le dio Pato, la mujer de su padre, Carlos Gandini. “Le agradezco a Pato. Gracias enorme, porque soy lo que soy gracias a ella”, decía sobre la mujer que se hizo cargo de ella en su infancia.

Volviendo sobre su madre, habló del reencuentro y su relación siendo adultas: “Tuve charlas muy sinceras, nosotras nos encontramos de grande, no tuvimos la convivencia. Hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer y, si sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo”, dijo dando justificación a su madre, que continuó con su carrera como modelo.

“Me emociono porque está bueno verlo en el tiempo y ya es como una emoción linda, no es algo traumático”, dijo emocionada. “Fue súper rupturista”, explicó sobre la actitud de su madre. “Y todo eso se lo quiero enseñar a mis hijos, especialmente al varón. Mi mayor desafío es criar un hijo feminista”, dijo finalizando.