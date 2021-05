El Teto Medina rompió el silencio y habló después de negarse a hacerse un antidoping

El Teto Medina volvió a los medios luego de los rumores de haber sufrido una recaída en el consumo de drogas la semana pasada.

El amigo de Marcelo Tinelli comentó que trabaja en un centro de rehabilitación, sobre su propia experiencia apadrinando a jóvenes con consumos problemáticos.

La noticia que se conoció en los medios y fue publicada por “LAM” (El Trece), fue que en la terapia en donde trabaja Medina, al no verlo bien, le pidieron que se hiciera un antidoping. “Hubo una situación particular. Él llegó a dar la charla y le pidieron amablemente que se hiciera el test. Él se negó, se enojó mucho y se fue sin dar la charla”, contaron en el programa de espectáculos.

“Te siguen a ver cómo estás, lo vieron en una situación medio rara y por eso quisieron hacerle el test. Él se negó y se fue del establecimiento. Ojalá pueda salir de ésto y tenga una recuperación plena”, comenzó diciendo Pía Shaw.

“Yo había hablado con alguien de la familia del Teto y me dijeron que estaba mejor, esto fue hace 15 días. Lo vieron mejor que cuando tuvo problemas con su ex pareja, se había encarrilado digamos. Ojalá pueda salir lo mejor posible de todo esto el Teto, le mandamos un beso”, afirmó Ángel De Brito desde Miami en el programa.

Enterado de la nota del Trece, Medina usó sus redes sociales y sin mencionar al programa de De Brito mostró que sigue participando de las charlas del centro de manera virtual, luego escribió un extenso posteo: “Muchas veces tuve que escuchar cosas que se decían sobre mí y que no eran ciertas. Al principio sufría mucho porque sentía que tenía que salir a aclarar todo el tiempo que lo que se decía no era cierto. Desde que decidí cambiar mi vida y vivir una vida saludable y transmitir mi historia de recuperación para aquellos que lo necesitan, como alguna vez lo necesité yo, ya lo que se diga o deje de decir sobre mí no me importa”.

Redes del Teto Medina Redes del Teto Medina

“Lo que digan los demás no es importante para mí hoy, esas son las pruebas que Dios nos pone en el camino para ver si realmente estamos comprometidos con nuestra recuperación. Digan lo que se diga, JAMÁS me apartaré de este camino de sanidad y recuperación y JAMÁS dejaré de transmitir mi mensaje de superación y motivación para aquellos que la están peleando”, finalizó el mediático en su publicación en Instagram.

Este viernes, Medina mantuvo una charla informal con un periodista de la revista Pronto y comentó: “Me estoy adaptando a esta nueva vida. Yo también tuve un padrino que me ayudó a poder salir. Alejarme de los medios me ayudó también a recuperarme como ser humano, ayudar a los demás me hace muy bien a mi internamente para no perder el eje”, explicó y finalizó diciendo: “Actualmente estoy concentrado plenamente en esto. En la semana ayudo a estos grupos relacionados a la recuperación, eso me ayudó a mí para fortalecerme y no volver a caer. A mí el medio me trató muy bien, siempre me respeto, el único responsable de esta situación fui yo en su momento. Lo más importante que tengo ahora es que estoy bien conmigo mismo, con más de 50 años me doy cuenta de que esto es lo que yo necesito. Ayudar a otros me ayuda a mi”.