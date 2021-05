Preocupación por el Teto Medina: no se quiso hacer un antidoping y su salud es inestable

No es novedad la lucha del Teto Medina contra las drogas. Hace un tiempo el ex hombre de Marcelo Tinelli se propuso mejorar y se alejó de las sustancias por un buen tiempo.

Pero al parecer las inseguridades y los temores volvieron a aparecer en la vida del mediático tal como lo informó Ángel De Brito en “LAM” (El Trece) al relatar lo sucedido hace 15 días.

“Antes hablábamos con Paulo Vilouta sobre el cruce que tuvo con Andrea Rincón y las adicciones”, dijo a modo de introducción Ángel de Brito y luego continuó: “Les quería preguntar por El Teto Medina, que está en un proceso de rehabilitación por ese tema ¿Hubo un cortacircuito en el lugar en donde él da charlas (para personas en proceso de recuperación)?

Ante la consulta del conductor aislado en Miami con coronavirus, Pía Shaw dijo: “La verdad es que no es un dato que uno lo dice por decir, pero está confirmado. Hay un centro, que no voy a dar el nombre, al que van varios famosos, Andrea Rincón, El Teto Medina, Gastón Pauls en su momento, a dar charlas para contar situaciones que tienen que ver con adicciones”, comenzó diciendo la mujer y aclaró que cuando se utiliza el término adicción no sólo se hace referencia al uso de sustancias ilegales. “Está la adicción al alcohol y a la comida”, detalló.

La panelista siguió con su relato y contó a situación que puso en alerta a los profesionales que trabaja con el Teto: “Hay una especie de ´bolillero´ ahí. Es decir, si un recuperado que va a dictar la charla no está en buen estado, te piden que te hagas un test, para ver si hubo consumo”. “Un Antidopping”, sumó el conductor y Shaw continuó diciendo: “Hace 15 días hubo una situación. El Teto llegó para dar una de estas charlas y amablemente le pidieron que se hiciera este test. Él se negó, se enojó mucho y se retiró del lugar sin dar la charla… Esto está confirmado por la gente que trabaja allí, la cual quedó muy extrañada, porque este es un proceso habitual”.

“Lo veían en una situación medio rara, le pidieron el test y él se enojó. Ojalá pronto esto llegue a buen puerto”, finalizó la angelita sobre el famoso que actualmente trabaja en canal Nueve, en la parte de redes sociales y archivo.