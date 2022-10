El Teto Medina rompió el silencio tras su liberación y acentuó su inocencia: “Por las drogas perdí todo”

Marcelo“Teto” Medina fue liberado tras estar imputado por reducción a la servidumbre y abandono de persona. Tras el mal momento que pasó, decidióromper el silencio y eligió el programa Argenzuela, ciclo de Jorge Rial en C5N (lunes a viernes a las 15).

Acompañado por su abogado, el presentador televisivo luego de ser liberado por falta de mérito: “Fue muy difícil... Yo creo que todavía no caí. Si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando no entendés qué es lo que pasa te asustas. A mi casa llegaron a conocer un allanamiento. Entraron muchas personas a mi casa y yo no sabía el motivo”, comenzó.

Qué pasó con "Teto" Medina y por qué lo detuvieron (Archivo web)

Luego pidió un momento a Rial y quiso comentar acerca del origen de su adicción a las drogas: “Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Y no lo pude sostener. A los 48 años entre en el mundo de la droga. Yo era deportista, tomaba jugos... Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida”.

Familiares de adictos defendieron al mediático y a la organización que presuntamente recupera a adictos a las drogas. Clarín

“La droga te lleva a un lugar que no te importa nada, que sos una basura. Y el primer paso para una recuperación es dejar el ego de lado y pedir ayuda”, sumó Medina, quien aseguró: “Yo vivo en modo recuperación”.

Las conexiones del Teto Medina con la fundación “La Razón de Vivir”

El Teto Medina le comentó a Jorge Rial cuál era su rol en la organización La Razón de Vivir, organización de Néstor Zelaya y destacó: “Soy operador psicoterapéutico especialista en adicciones”.

“Tengo mi título, pero, ¿qué voy a hacer en una comunidad? No voy a ir de operador, voy a vivir en mi casa. ¿Qué hago? Compartir mi experiencia. Hago una charla en un lugar, y claro, terminaba la charla y todos (pedían) foto con el Teto. Y ahí es lo que yo de una manera hago... Tengo Tik Tok, tengo Instagram, tengo fotos con los pibes... Esos chicos están en recuperación y no tienen vergüenza. La recuperación daba vergüenza. Yo tenía dos opciones: o yo iba escondido, negando, o me hago cargo y les explico a estos pibes que hay que ir para adelante y no hay que tener vergüenza”, manifestó Medina.

"Teto" Medina está detenido desde el pasado jueves.

“Las madres (de personas con adicciones) decían ‘el nene está estudiando en Buenos Aires’ y desde la vergüenza el chico no se recupera. Empecé a armar grupos hace dos años y pico en muchas comunidades. Yo visibilizo”, resumió el conductor que reveló que cobraba $2.500 por internado.

Sobre esta suma que percibía, el Teto comentó: “Yo cobraba, pero es algo simbólico. Yo por la droga perdí todo, no tengo ni auto, que me vendría bien porque recorro todo el conurbano visitando a los pibes en distintas comunidades. Yo extraño a los pibes, quiero volver”, sentenció.