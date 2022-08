Captaron a Jorge Rial con una chica: ¿será una nueva conquista del conductor?

Jorge Rial y su vida sentimental fue foco de interés desde que se separó de Romina Pereiro. Por eso, en la cuenta de Instagram oficial de “LAM” (América TV) se expuso una foto en la que el periodista se encuentra acompañado por una chica, según Exitoina.

“Galam”, fue la palabra con la que acompañaron en @elejercitodelam la imagen donde se ve al conductor de “Argenzuela” (C5N) en una tribuna junto a una mujer de flequillo y cabello rubio. Asimismo, el perfil del ciclo de Ángel de Brito usó la canción “Who’s That Girl? (¿Quién es esa chica?)” de Madonna como fondo musical de la historia.

Jorge Rial, acompañado.

Los romances de Jorge Rial tras su divorcio con Romina Pereiro

Yanina Latorre fue quien dio detalles de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro y contó que el nombre de la periodista de C5N y América TV con la que estaría saliendo era Alejandra Quevedo. “Dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique”, señaló en su momenot la panelista de LAM.

Alejandra Quevedo y Jorge Rial

Sin embargo, tanto la periodista como el conductor se encargaron de desmentir todo.

Luego, A principios de junio, Jorge Rial fue fotografiado en Madrid junto a Josefina Pouso y Ángel de Brito confirmó la relación y mostró en LAM (América) la foto de la incipiente pareja: “Esto no empezó ahora. Ya se habían encontrado en Buenos Aires, en un hotel”.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados juntos en Madrid.

Una semana más tarde, Josefina Pouso fue la primera invitada de “A la Barbarossa” (Telefe), el nuevo programa de Georgina Barbarossa, y no dudó en exponer con detalles cómo surgió su vínculo con Rial. Afirmó que aunque se podría decir que estaban saliendo, ninguno de los dos deseaba formalizar: “Yo soy una mujer que no quiere en este momento vínculo con nadie. Si querés estar conmigo, bancate la pelusa. Él tampoco está para una relación, no tiene ganas”.