El llanto de Mariana Genesio Peña frente al tremendo reclamo de su coach en La Academia

Mariana Genesio Peña era una de las participantes que a las que Marcelo Tinelli convocó desde el inicio de La Academia. Es por eso que sorprendió tanto su repentina salida del programa, cuando anunció ayer a la noche que no podrá continuar siendo parte del programa que le abrió las puertas. Aunque las despedidas venían bien, hubo una persona que no le dejó pasar su actitud y en vivo le dijo algo que la hizo llorar.

En realidad, fue el miércoles a la noche que la actriz le dio a la producción su noticia, sin mucha anticipación. “Ayer hasta último momento me guarde la información de que, lamentablemente, me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo tal vez porque tengo que cumplir con un compromiso laboral que ya estaba previsto desde un comienzo”, dijo la actriz en la pista en su presentación.

“Yo no podía hablar de este trabajo porque no sabía si se iba a activar. Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos. Lo lamento en el alma porque la estoy pasando bárbaro acá”, dijo en sus motivos, tratando de excusarse por una repentina salida, que dejó sin trabajo a su compañero y sin tiempo para buscar reemplazo.

Pero en medio de los agradecimientos a su bailarín, Rodrigo Jara, y a su coach, Rodrigo Vallejos, recibió un terrible reto en vivo.

La reprienda del coach

No dio ni tiempo de reaccionar cuando dijo: “Perdón Marcelo. Yo creo que en vez de agradecernos a nosotros, deberías pedirnos disculpas en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres por tener tan poca educación. Nos hiciste ensayar hasta último momento”, lanzó furioso Vallejos, sin poder creer la actitud de la famosa, que rompió en llanto.

“Sí, era lo que iba a hacer a continuación. Pedirles disculpas por tener un mal manejo porque me guarde esta información y esta situación me hizo sentir muy mal”, cerró Mariana, sin saber qué más decir.