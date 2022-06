Polémica: participantes de un reality show mexicano encuentran gusanos en su comida

El reality show mexicano La Academia volvió al aire y está causando furor, pero no precisamente por el talento de los concursantes, sino más bien por las polémicas que se han dado a escasos días de haber iniciado la edición de los 20 años. La controversia se dio a raíz de que los alumnos hallaran gusanos en la comida. Este hecho provocó que los productores se disculpen con los aspirantes a cantantes.

El desagradable incidente fue emitido en directo y rápidamente los videos empezaron a circular por las plataformas sociales. Los desafortunados participantes hallaron gusanos en su comida y la producción del concurso de canto tuvo que salir a pedir perdón.

De acuerdo con lo mostrado en grabaciones, fue el pasado 14 de junio cuando los productores de La Academia 2022, Laura Suárez y Ángel Aponte, se reunieron con los alumnos para disculparse por la aparente falta de salubridad que habría detonado que los jóvenes encontraran en su comida gusanos.

“Hoy ha ocurrido una situación muy desagradable, extrema... estar aquí en cámara... para darles la cara a ustedes... Esta noche, para las personas que no saben lo que pasó, se encontraron elementos bastante desagradables en algunas de las comidas de ustedes”, indicaron los productores.

“Estos elementos vinieron en las frutas, en los frutos rojos, esto no estoy dando excusas, simplemente les estoy informando de la investigación que hemos hecho desde hace un par de horas para acá”, mencionó Ángel Aponte, productor de La Academia 2022.

Cabe destacar que los alumnos señalaron que los gusanos se encontraron en los platos de todos y no sólo en el de Yaqui, como se había dicho en un principio.

Los productores aprovecharon su encuentro con los alumnos para asegurar que se tomaron las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir algo así.

Antes de finalizar su disculpa, admitieron que “este tipo de incidentes no son aceptables”, ya que, así como ellos exigen excelencia por parte de los alumnos, también ellos están “obligados” a darla.

“Se tomaron medidas inmediatamente: la empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades dentro de la producción porque este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir. En nombre de toda la producción, les damos la cara y queremos pedirles disculpas por esta situación... es algo gravísimo... nos exigimos también a nosotros excelencia y este tipo de incidentes no es aceptable”, concluyó el productor.