Con un beso apasionado, Ángela Leiva confirmó su romance con un productor de “ShowMatch”

La noche del jueves en “La academia” venía tranquila y sin muchas novedades hasta que apareció Ángela Leiva en la pista. ¿Por qué? Porque minutos más tardes de su ingreso a la pista protagonizó un momento hiper romántico y confirmó su noviazgo con un productor de “Showmatch”.

Con “My heart will go on” sonando de fondo, la cantante de cumbia y Francisco Caivano bailaron en el vivo del programa de Marcelo Tinelli y bajo la mirada de todos los presentes, se besaron y así sellaron su amor en público.

“Si él no me pide el beso, yo no le voy a dar el beso”, advirtió Ángela antes de bailar abrazada de su nueva pareja. “Ustedes déjense llevar como si fueran tostadas y los huevos revueltos”, le dijo Tinelli antes del baile y agregó: “Tremendo, me encanta. Estás todo transpirado Fran”.

“Hacen una linda pareja, felicitaciones, los dos son buenas personas. Qué lindo que la gente se quiera”, lanzó Marcelo en plena emisión de “La academia”. Y rápidamente, la participante lanzó: “Que yo lo haya besado no significa nada”.

Pero recordemos que Ángel de Brito ya había revelado que los totolitos se veían por fuera del programa y hasta habían tenido una cita romántica. “Avance el romance de Ángela Leiva. Anoche, en Belgrano a los besos en la vereda”, escribió en Twitter el periodista junto a una postal que lo comprobaba.

En una charla con Teleshow, el productor confió que con Ángela “primero chateamos por Instagram, después por WhatsApp. Alguien se enteró, lo contó y pasó eso... Ella entiende el juego y se ríe porque sabe que soy muy vergonzoso”.