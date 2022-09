“¿Quién es la máscara?”: Ángela Leiva cantó en inglés y fue la tercera celebridad eliminada

“¿Quién es la máscara?” es el programa del momento y en su tercera emisión, otro puñado de intrépidos personajes invadieron el escenario de Telefe y entonaron algunas canciones ante la atenta mirada de la conductora, Natalia Oreiro.

Al final del episodio, lamentablemente uno de estos famosos disfrazados debe marcharse y hoy le tocó el turno a Ángela Leiva, quien se puso en la piel del mamut Lala y dejó a todos boquiabiertos al cantar en inglés el tema “Unstoppable” de Sia.

El certamen cuenta con cuatro investigadores, de los cuales la única que adivinó quién se encontraba detrás del personaje fue Karina La Princesita. Esto no es pura casualidad, ya que ambas se iniciaron en la movida tropical en sus inicios y tuvieron éxitos al cantar cumbia. Es por este motivo que la voz de Ángela se le hizo inconfundible a la ex del Kun Aguero: “Esta voz es inconfundible”, expresó.

¿Quienes fueron los otros famosos desenmascarados y eliminados?

En “¿Quién es la máscara?” hubo otros participantes eliminados y hasta el momento van quedando afuera un deportista, una artista plástica y una cantante.

En su primer episodio, la celebridad que quedó eliminada fue Guillermo “el Mago” Coria al ponerse el disfraz del tortugo Willy y cantó “De Música Ligera” de Soda Stereo.

El extenista y capitán del equipo de Copa Davis, reveló que de su arribo al programa solo estaba enterada su esposa: Sí, mi esposa sabía porque nosotros vivimos en Rosario y tenía que venir a Buenos Aires. Le tenía que decir porque sino, ¿a qué voy a venir todo un día a Buenos Aires?”, bromeó.

Por otra parte, Marta Minujin quedó eliminada en el segundo episodio tras cantar en inglés la canción (I Can’t Get No) Satisfaction, de The Rolling Stones, bajo el disfraz de “Hipo”, un dulce caballito de mar.

“Decidí participar porque me divertía”, sostuvo Marta al revelar su identidad en el programa y sorprendiendo a todos, salvo a Moldavsky que estuvo seguro siempre que era Minujin la del disfraz.