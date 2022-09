¿Quién es la máscara?: Marta Minujin era “Hipo” y sorprendió a todos al cantar en inglés

“¿Quién es la máscara?” es la nueva apuesta de Telefe para reemplazar a La Voz Argentina y con la conducción de Natalio Oreiro, este show está causando furor y genera bastante adeptos.

En su segunda emisión, el show donde también participan Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita, quienes ofician como investigadores, tuvo una segunda noche por demás agitada y varios participantes entusiasmaron con sus propuestas y causaron más de una incógnita para adivinar su identidad.

Luego de que varios famosos disfrazados interpretaran sus respectivas canciones, llegó el momento de develar la identidad de uno, quien no cosechó los votos necesarios para continuar. Se trataba de “Hipo”, un dulce caballito de mar, que previamente había cantado (I Can’t Get No) Satisfaction, de The Rolling Stones.

Finalmente, la máscara se levantó y debajo se encontraba Marta Minujin. La artista plástica de 79 años dejó en shock a todos en el estudio de Telefe, no solo por aparecer sorpresivamente, sino porque Moldavsky adivinó su identidad, convirtiéndose en el primer acierto por parte de un investigador.

“Decidí participar porque me divertía”, sostuvo Marta al revelar su identidad en el programa y luego agregó entre risas: “Hice muchas performances y muchos happenings que no tenían nada que ver con la actuación, y que además son la antiactuación porque son improvisación pura. Aparte, yo trabajo sola 5 horas haciendo las obras y no hablo con nadie”, agregó la artista, riéndose de que eso la beneficiaba para no revelar que era Hipo.

Marta Minujín es Hipo / Telefe

Natalia Oreiro lució un conjunto rojo con aberturas que dejó ver mucha piel

Natalia Oreiro maravilló con su look en “¿Quién es la máscara?” y logró despertar más de un suspiro por parte de su 1.3 millones de seguidores.

Natalia Oreiro impactó con su look en "¿Quién es la máscara?"

Estos intrépidos internautas le dieron más de 30 mil likes y cientos de comentarios elogiando su provocador conjunto rojo con moños y aberturas.