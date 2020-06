El duro relato de Ernestina País sobre la situación económica que atraviesa con su restaurante por la pandemia

Este jueves, Ernestina Pais estuvo presente en una entrevista con el programa Los Ángeles a la Mañana y habló sobre la difícil situación que le toca atravesar con Milion, el restaurante que junto a una socia lleva adelante en el barrio de Recoleta.

La periodista contó que el emprendimiento gastronómico donde emplea a 31 personas está cerrado y a punto de quebrar si no se analizan alternativas para poder recibir a los clientes.

En diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de LAM, expresó: “Cuando arrancó la cuarentena todos estábamos en igualdad de condiciones, todos teníamos que cerrar”, comenzó explicando Pais. “Con el paso del tiempo los restaurantes que normalmente manejan delivery les fue más simple encarar esta nueva situación. Para nosotros que teníamos como fuerte el hecho de que te vengas a esta casa de mediados del siglo pasado, siempre hago la broma de que el delivery para Milion es como una aspirina para Charly García”.

Como cada local gastronómico, el negocio se adecuó a las circunstancias y empleó el formato “Milión en tu casa” a través del delivery o take away. “Mientras tanto vendemos comida envasada al vacío, que está precocida y conserva nutrientes y sabores. Los gastronómicos vamos a abrir en otro mundo. Hace veinte años que estamos trabajando, no somos improvisados”, comentó.

“Nuestro fuerte es el lugar porque el edificio en el que está tiene 107 años y una escalera de mármol de Carrara que casi ya no existe. Ahora estamos tratando de organizarnos con los empleados que viven más cerca y acomodamos las mesas respetando el distanciamiento social de un metro y medio para cuando podamos abrir”, manifestó Ernestina que en todo momento de la nota trató de ponerle una cuota de humor a este complejo momento.