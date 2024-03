Ernestina Pais fue internada por “una crisis de nervios muy fuerte”

En las últimas horas, se dio a conocer que Ernestina Pais fue internada en un centro de salud del Cemic ubicado en Saavedra, Buenos Aires. La conductora habría ingresado con una situación complicada a nivel psicomotriz.

Internaron a Ernestina Pais. / Archivo

Según los pocos detalles que se han dado a conocer al respecto de la salud de Pais, tuvo que ser sedada desde su llegada a la sede del CEMIC para poder mantenerla en observación. Las causas no se saben por el momento.

Cuando llegó junto a los médicos, le pidieron que solamente ingresara con una enfermera. Esto es lo que produce que esté totalmente aislada y resguardada de la prensa; este pequeño detalle fue dado por Fede Flower en el programa “Quien paga esta fiesta”.

“Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”, agregó el panelista.

Para terminar, Flowers comentó: “Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación. Continúa en este contexto de sedación, pero bueno, hay mucho hermetismo en cuanto a la salud de Ernestina Paez que, en este momento, está en el tercer piso y le deseamos lo mejor”.

La salud de Ernestina Pais

Hace pocos meses, a finales del año 2023, la comunicadora fue internada de emergencia en el SAME por un episodio confuso que vivió junto a su hijo Benicio. En ese momento, todos se sorprendieron por las lesiones leves que presentó.

Ernestina País enfrenta el pánico con terapia, yoga y música

Más adelante, precisamente en diciembre pasado, fue protagonista de un accidente vial en Núñez. Para ese entonces, la actitud de Pais fue muy particular y hasta se negó a realizarse un test de alcoholemia y narcóticos; por esta razón terminó con su vehículo secuestrado.

Por otro lado, hace algunos meses fue invitada a LAM y habló abiertamente de su salud mental. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año (...) Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono”, expresó.

Asimismo, Pais reveló que durante esos días pudo participar en diversas actividades como teatro, yoga, meditación y dibujo, dejando en claro que disfrutó plenamente de cada una de ellas.