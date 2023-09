Qué pasa con los hijos de las hermanas Pais: el antecedente de Federica y su hijo detenido por motochorro

En las últimas horas, Ernestina Pais protagonizó un polémico y confuso episodio en el que estaba involucrado su hijo. Según se sabe, Benicio Guyot, el hijo de 19 años de la periodista, tuvo un arranque de ira con su padre, se fue a la casa de su madre y allí se habría desatado un enfrentamiento, que terminó con la intervención y con Ernestina siendo atendida por el servicio de emergencias médicas.

Ernestina y Benicio Guyot

La periodista y conductora de televisión presentaba lesiones y mordeduras, según el informe de la policía que calificó el hecho como violencia de género. Sin embargo, Pais no sólo no radicó la denuncia sino que fue hasta la comisaría a defender a su hijo de los cargos que se le endilgan.

Pero este hecho no es un hecho aislado y automáticamente nos remite al difícil momento que tuvo que vivir Federica Pais hace unos años, precisamente en 2019, cuando su hijo Dante Casermerio fue detenido tras ser acusado de participar de varios hechos delictivos en calidad de “motochorro”.

Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, condenado por robo

El hecho por el que detienen al hijo de Pais, se produjo en febrero de ese año, cuando una joven de 27 años denunció que había sido asaltada en la puerta de su casa por dos ladrones a bordo de una moto Suzuki AX100. Tras apuntarla con un arma y forcejear, le sacaron la cartera y ella empezó a gritar, alertando a un hombre, quien se acercó para auxiliarla y a quien también apuntaron.

Los delincuentes huyeron pero un llamado al 911 alertó a la policía y ambos fueron atrapados a diez cuadras, incautándoles las armas utilizadas, una navaja y un juego de llaves que sería de una víctima anterior. El cómplice de Casermeiro fue Octavio Laje, hijo de quien era candidato a presidir el Banco Ciudad, en ese entonces.

En un juicio abreviado, ambos jóvenes fueron condenados a tres años de prisión, sin embargo a Laje fue al único que se le ordenó el cumplimiento efectivo. El tribunal le impuso a Casermeiro abstenerse de consumir drogas y bebidas alcohólicas, además de terminar los estudios secundarios y continuar con un tratamiento ambulatorio por su adicción a los estupefacientes hasta que obtenga el alta médica. En tanto, en la medida de las posibilidades le recomendaron que desarrolle una actividad laboral.

El día de la excarcelación de Dante Casermeiro tras ser juzgado por robo

Cuando pasó todo esto, Ernestina no tuvo la mejor actitud para su sobrino y su hermana. Tras ser atacada en las redes sociales, la ex conductora de CQC aseguró que hacía cinco años que no lo veía y que ella no lo había criado, tirándole a Federica, su hermana.

Hoy, le toca a ella enfrentarse a su propio hijo, y a la justicia para defenderlo.

Seguí Leyendo