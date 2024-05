Así quedó el cuadro de la Copa Argentina: cómo sigue

En una noche llena de emociones, Talleres de Remedios de Escalada sorprendió a todos al vencer a Racing Club 2-1 en el Estadio Centenario de Quilmes, eliminando así a la Academia de la Copa Argentina en los 16avos de final. El partido fue testigo de una actuación destacada del equipo de la Primera Nacional.

El encuentro inició con un gol tempranero de Fernando Duré para Talleres a los seis minutos, poniendo en ventaja al elenco Albirrojo. Racing se vio obligado a reaccionar y logró igualar el marcador en el segundo tiempo gracias a Maximiliano Salas, quien anotó a los 22 minutos.

Racing se midió ante Talleres de Remedios de Escalada por los 16avos de final de la Copa Argentina. (Fotobaires)

Cuando todo parecía dirigirse hacia la definición por penales, ocurrieron dos momentos cruciales que definieron el destino del partido. Primero, la polémica expulsión de Sebastián Benega a dos minutos del final, dejando a Talleres con un hombre menos.

Luego, en el cuarto minuto de adición, Diogo Guzmán marcó el gol agónico que desató la euforia entre los fanáticos de Talleres de Remedios de Escalada presentes en el estadio.

Con esta victoria, Talleres de Remedios de Escalada avanza a los octavos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza.

¿Cómo continúa la Copa Argentina?

La Copa Argentina continuará este viernes con el enfrentamiento entre Independiente de Avellaneda y Juventud Unida de San Luis en el estadio Ciudad de Lanús.

Además, se definirán otras llaves de la primera fase en las próximas semanas: el miércoles 8 de junio con Arsenal vs. Estudiantes de Río de Cuarto y Colón vs. Los Andes, y el miércoles 15 de junio con Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán.

Se esperan emocionantes enfrentamientos en los próximos días, incluyendo duelos como San Lorenzo vs. Chacarita, Platense vs. Huracán y Temperley vs. River Plate, en una Copa Argentina llena de sorpresas y emociones para los aficionados del fútbol.