Ernestina Pais se defendió luego de que la acusaron de darse a la fuga tras un choque: “Una ridiculez”

Ernestina Pais fue tendencia en redes y quedó expuesta luego de que en LAM (América) mostraron fotos de ella y el audio de una mujer que contó que la presentadora de televisión chocó a un auto, intentó escapar y se negó a hacerse el test de alcoholemia. Ante esta situación, la periodista se defendió y minimizó la situación.

La supuesta testigo del hecho envió un audio de WhatsApp al programa de Ángel de Brito y contó la supuesta infracción que cometió Pais y que ella se encargó de desmentir. Incluso, contó una versión completamente diferente a la de la mujer, la que le pareció “una ridiculez”.

Pais desmintió los dichos y aseguró en diálogo con Teleshow que no huyó, sino que se trasladó para poder estacionar y así poder hablar con la persona a quien chocó, ya que en el lugar del hecho era imposible por el tráfico.

“Acabo de cortar con el señor al que supuestamente no le di mis datos, que tengo la tarjeta de él acá, o sea, ¿hasta que nivel de locura hemos llegado?”, cuestionó Ernestina. “Sería medio raro que uno intente huir por Gorriti a las tres y media de la tarde”, dijo con ironía.

Y luego explicó que con el hombre se encontraron en otra cuadra para pasarse la información que iban a necesitar las compañías de seguro.

“La situación que ocurrió es que como no podés estacionar en cualquier lado ahí porque tenés la bicisenda al lado, y sino quedás en doble fila, yo hice una cuadra más hasta que pude estacionarme en un lugar, y el señor venía atrás”, dijo la conductora.

Ernestina Pais, molesta con la mujer “anónima” que envió el mensaje a LAM

Por otra parte, negó una discusión o pelea con la persona a la que le chocó el auto. Por el contrario, Ernestina Pais y resaltó que tuvo un diálogo cordial con el dueño del vehículo. “Hasta nos dimos un abrazo hermoso, el hijo es adorable, la mujer también. No pasó nada de todo lo que dicen”, aseguró.

Aunque se sorprendió al ver su nombre entre las tendencias de Twitter: “Yo me levanto súper temprano, y la verdad es que me levanté súper angustiada”.

Ernestina Pais chocó y quiso escapar

Por esta misma situación, no quiso ver el video de LAM. “No quise ni ver el video que pasaron, pero lo que me cuentan es que el audio es de una mujer anónima, y que yo aparezco hablando con un policía; o sea que ni siquiera es que estoy discutiendo, peleándome, o en una actitud violenta, así que toda esta situación es una ridiculez para mi”.

“Lo que sea que motive a un anónimo a mandar esa supuesta información, no lo sé, ya se me escapa absolutamente; pero ya está, lo importante es que no pasó nada de eso”, cerró.