Después del cero que le puso el jurado de La Academia, Rocío Marengo contestó un fuerte mensaje de un periodista

Rocío Marengo está participando en La Academia de El Trece y en una de sus últimas intervenciones cantó una canción de Thalía y no recibió un buen puntaje de parte del jurado. Sin embargo, un llamativo mensaje fue posteado en su cuenta de Instagram, donde la modelo defendió su postura y tiró contra algunos periodistas.

Aquella noche de ShowMatch, quien más duro fue con su evalución fue Ángel de Brito, quién afirmó: “Me pareció un espanto. Te hubieras olvidado la letra como Viviana Saccone anoche y era mucho mejor”. Ante eso, Marengo refutó: “Cero no existe, no está. Eso es no presentarse, abandonar”.“No, no es así. Es de cero a diez”,explicó De Brito, y la participante se quejó: “Mínimo un uno”.

Pero esto no quedó acá. En las últimas horas, en las historias de Instagram de Rocío, donde además vemos algunas imágenes del nuevo compañero con quién compartirá la próxima performance del certamen, Marengo posteó un picante comentario acerca de unas palabras que le hicieron llegar.

Rocío Marengo contestó las críticas Instagram

“El cero de Ángel que inspiró a muchos (periodistas?) a opinar¡¡”, comenzó diciendo la famosa, y además, afirmó: “Hay gente que no entiende nada y otros....menos”.