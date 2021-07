Guillermina Valdés lució su look ochentoso y Julieta Nair Calvo la acusó: “Es un afano”

Guillermina Valdes eligió un especial look para una de las noches como jurado en La Academia, de El Trece. La modelo deslumbró en sus redes sociales con un outfit inspirado en “Jem and the Holograms” y sorprendió el picante comentario de Julieta Nair Calvo.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Marcelo Tinelli, quien por estos días reemplaza a Pampita en el jurado del certamen de Showmatch, publicó el estilo que eligió lucir una de estas noches y llamó mucho la atención un mensaje.

“Es una afano”, así se lanzó la actriz Julieta Nair Calvo sobre el especial look que consistió en un vestido azul eléctrico y bucaneras negras que Valdés mostró en sus redes sociales.

Sin embargo, los mensajes de apoyo y con halagos predominan en el posteo de Guillermina y sus seguidores le regalaron muchos piropos. “Veía ese dibujito de rocks stars!! Gracias por recordar tan bella epoca🙌 y vos una diosa❤️”, escribió una fans.