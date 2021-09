Agustina Cherri apuntó contra los que critican “La 1-5/18″, la nueva novela de Adrián Suar: “Jamás fueron a una villa”

Desde el día de su estreno “La 1-5/18″, la nueva ficción de Pol-ka, ha dado mucho de que hablar, debido a la imagen que se exhibe de los barrios más postergados, lo que generó diversos cuestionamientos en redes sociales.

Frente a esta situación, Agustina Cherri se mostró molesta con los críticos: “Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza… Hay tanto comentario tremendo, como que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia, rota. No entiendo mucho el concepto”, comenzó la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Quizás la gente que agrede u opina desde ese lugar es gente que jamás fue a una villa o un barrio humilde”, prosiguió de manera tajante frente a tanto televidente que se traslada a Twitter para hacer memes o expresar su enojo por la manera de retratar esas realidades.

Sobre su rol como Lola, Cherri se defendió sin tapujos: “Lola es un personaje que he visto en muchos lugares, yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas. Estoy muy contenta y muy tranquila de lo que estoy haciendo, y lo que están haciendo mis compañeros también”.

Luego el entrevistado le consultó si estos comentarios malintencionados le afectan tanto en lo personal como en lo profesional: “Angustiarme, no me angustia. Bronca no me da. Trato de no mirar tanto las críticas o indagar por demás. Me parece que no tiene mucho sentido. Me da pena desde que lugar se habla, sin conocimiento. Cuando es por el simple hecho de dañar ya que ni siquiera es interesante… pero bueno ya sabemos cómo somos las argentinos”, cerró la artista.

Agustina no fue la única en defender la tira, ya que Gonzalo Heredia en diálogo con el programa Por si las moscas, en la Once Diez/Radio de la Ciudad decidió meterse de lleno en la polémica: “La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”.