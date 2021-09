Tras el buen comienzo de “La 1-5/18″, Telefe tomó una determinante decisión para aumentar el rating de “Bake Off”

El pasado lunes debutó en la pantalla de ElTrece “La 1-5/18″, la nueva novela de Adrián Suar, tuvo un gran desempeño en la pelea por el rating. Protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Lali González, Leticia Brédice y un gran elenco, la nueva novela de Polka alcanzó picos de 16 puntos y superó en mediciones al tanque de su canal rival, “Bake Off”.

CAMBIO DE HORARIO para #BakeOffArgentina a las 22:45 con posibilidad de comenzar a las 22:59 (qué seguramente pasará). En sus primeros dos episodios, #LaUno subió en audiencia superando al reality de pasteleros. — Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) September 22, 2021

A raíz de unos números que no eran los esperados, las autoridades de Telefe decidieron tomar algunas decisiones para recuperar terreno que les está siendo arrebatado. Según lo informado por la cuenta de Twitter “Real Time Rating”, el ciclo conducido por Paula Chaves pasará a las 22.45, aunque tendrá muchas chances de comenzar a las 23. Esto se da a raíz de la aparición de “La 1-5/18″, por lo que buscarán competir directamente con “ShowMatch: La Academia”.

Recordemos que cuando la novela se enfrentó a Bake Off pudo marcar varios puntos de diferencia y llegó a liderar la franja, dejándole un piso importante al programa de Marcelo Tinelli, que no mantuvo las mediciones.

Por su parte, el reality de pastelería obtuvo alrededor de 18 puntos de rating en el día de su debut y actualmente está promediando entre los 13 y 14 puntos, una cifra muy alejada de los históricos picos de las otras producciones gastronómicas.

La 1-5/18 le ganó a Bake Off en rating.

Esta decisión de retrasar el inicio de la competición será la última opción que justifique la resolución del canal de las pelotas de pasar de un formato semanal a uno diario, algo que no convence a sus televidentes, quienes trasladados a la red social Twitter fueron contundentes:”Bake Off pierde su magia en el diario cuando la adrenalina que te da el día de eliminación es insuperable”; “Bake off es mas interesante en formato semanal, el diario lo desgasta muchisimo”; “Igual Bake Off si estuvo bueno porque era 1 vez a la semana”, fueron algunas de las conclusiones que sacaron los internautas.