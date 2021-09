Gonzalo Heredia enfrentó la polémica por la nueva novela de Adrián Suar: “No romantiza la pobreza”

El estreno de La 1-5/18, la nueva tira de Polka, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Y así como mucho celebraron el regreso de la ficción nacional, otros se quejaron por la forma en la que la novela de Adrián Suar muestra la vida en un barrio carenciado. Y Gonzalo Heredia, uno de los protagonistas, decidió meterse de lleno en la polémica.

“La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”, manifestó en diálogo con el programa Por si las moscas, en la Once Diez/Radio de la Ciudad.

Asimismo, señaló que los televidentes son más críticos con los proyectos que se emiten en la pantalla chica: “El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto sería material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto”.

Y defendió su lugar como protagonista de la serie, junto a Agustina Cherri y Esteban Lamothe. “Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción”, cerró.

Gonzalo Heredia y el blooper previo al estreno de La 1-5/18

El día del estreno de “La Uno”, todos los actores se presentaron el set de filmación para hacer distintas acciones de prensa y promocionar la ficción. Y aunque todos se habían puesto de acuerdo en aparecer caracterizados como sus personajes, Heredia no entendió la consigna y llegó con una camisa estampada, traje y zapatos.

“Gonza, ya sabemos que sos galán, canchero… ¿pero era necesario venir tan temprano así vestido?”, le reclamó Ángela Leiva. Y el intérprete reconoció su error: “Me siento como en una fiesta de disfraces, donde el que no se disfrazó va igual... Pensé que venían a hacer un programa en vivo y si me iba a sentar en un sillón quería estar un poco elegante”.