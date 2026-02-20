Viernes complicado: reabre el paso Cristo Redentor y la fila de vehículos anticipa demoras

Cierra el paso Cristo Redentor por el mosquito del dengue: hasta cuándo

La medida sanitaria obligó a interrumpir completamente el tránsito internacional y dejó una postal ya conocida en la ruta nacional 7: vehículos acumulados en Uspallata , especialmente en la zona del Área de Control Integrado (ACI), a la espera de la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Desde temprano , decenas de autos, camionetas y algunos transportes turísticos aguardaban la habilitación formal del túnel internacional prevista para el mediodía.

Ante la importante cantidad de vehículos concentrados, desde Gendarmería Nacional indicaron que existe la posibilidad de que se active el protocolo de “cápsulas” en Uspallata y Penitentes .

El esquema apunta a ordenar el flujo: los vehículos se liberan en grupos, con acompañamiento de autoridades viales y fuerzas de seguridad, para evitar saturar de golpe el complejo fronterizo chileno y la ruta (de por sí en mal estado).

El sistema de encapsulamiento ya se utilizó en algunas épocas del verano con alto tránsito. Así, quienes planean cruzar la cordillera este viernes deberán armarse de paciencia.

Un dato importante a tener en cuenta es el pronóstico del tiempo: hay alerta por precipitaciones en la cordillera.

Dengue, enfermedad ocasionada por el mosquito Aedes aegypti. Foto: Archivo Dengue, enfermedad ocasionada por el mosquito Aedes aegypti. Foto: Archivo

La sospecha de presencia de Aedes aegypti, vector de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya, activó protocolos estrictos del lado chileno, con tareas de desinfección en el complejo. De hecho, el año pasado también se hizo un cierre temporal en febrero.

Recién tras completar ese procedimiento se autorizó la reapertura.

Con sus reconocibles marcas blanquecinas, la peligrosidad del Aedes Aegypti no radica en la picadura en sí, sino en su capacidad para actuar como un "taxi" biológico para virus.

Lo más preocupante es la resistencia de sus huevos, que pueden sobrevivir pegados a un recipiente seco durante más de un año, esperando apenas un poco de agua estancada para eclosionar y reiniciar el ciclo.

Eliminar cualquier objeto que acumule agua, girar los baldes y limpiar profundamente los bordes de los bebederos de mascotas son las únicas estrategias reales para romper su ciclo de reproducción y mantener a nuestras familias a salvo de intrusos alados.