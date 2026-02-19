Vuelta acelerada por el mosquito: a qué hora cierra el paso Cristo Redentor

Por el cierre anunciado del paso Cristo Redentor para desinfectar el complejo Los Libertadores, muchos argentinos debieron adelantar su retorno a casa antes de quedar varados un día más en Chile .

Nuevo pozo en un puente volvió a mostrar el lamentable estado de la ruta 7 en Alta Montaña

Sin demoras, el complejo Roque Carranza, en Horcones, recibió a decenas de vehículos y familias desde la madrugada del miércoles, antes del corte advertido.

En concreto, las tareas de " aplicación química " se deben a la presencia en Los Libertadores de un ejemplar adulto de mosquito altamente sospechoso Aedes aegypti, según dijeron las autoridades del cruce fronterizo.

El tránsito quedará suspendido desde las 10 de la mañana del jueves 19 de febrero , en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, en las localidades de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).

En tanto, el cierre del túnel será por 24 horas , entre las 12 del mediodía del jueves y las 12 del viernes 20 de febrero.

El año pasado, también en el mes de febrero, se había suspendido la circulación por el paso Cristo Redentor como parte de la misma desinfección derivada de otro mosquito Aedes aegypti.

“Esto es parte del trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y con los equipos que se desempeñan en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Nuestra estrategia ha permitido no solo capacitar para que equipos de otras instituciones conozcan e identifiquen al zancudo, también para mantener a la provincia sin casos autóctonos de dengue”, explicó el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas.

“Estas acciones nos permiten establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que hoy vive entre nosotros, se siga reproduciendo en zonas tan estratégicas como la frontera”, agregó.

Tras la vigilancia epidemiológica realizada en la zona, la Seremi de Salud descartó personas con sintomatología asociada a alguna de las arbovirosis que transmite el mosquito.

Por su parte, el paso Pehuenche, ubicado al sur de la provincia de Mendoza, se encuentra operativo de 8 a 20 horas.

Mosquito dengue, Aedes Aegypti. Foto: Archivo / Los Andes. Mosquito Aedes Aegypti. Foto: Archivo / Los Andes.

Fiebre amarilla y dengue: las enfermedades del mosquito que obligó a cerrar 24 horas el paso a Chile

El Aedes aegypti es mucho más que un simple insecto molesto: es el principal transmisor de virus que afectan a millones de personas. A diferencia de otros mosquitos, este es netamente urbano y doméstico: vive donde vivimos nosotros.

Con sus reconocibles marcas blanquecinas, su peligrosidad no radica en la picadura en sí, sino en su capacidad para actuar como un "taxi" biológico para virus como el dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya.

Lo más preocupante es la resistencia de sus huevos, que pueden sobrevivir pegados a un recipiente seco durante más de un año, esperando apenas un poco de agua estancada para eclosionar y reiniciar el ciclo.

Eliminar cualquier objeto que acumule agua, girar los baldes y limpiar profundamente los bordes de los bebederos de mascotas son las únicas estrategias reales para romper su ciclo de reproducción y mantener a nuestras familias a salvo de intrusos alados.