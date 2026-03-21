Reabre el Paso Cristo Redentor en el inicio del finde largo y ya tiene horario de habilitación

Así lo informó la Coordinación del Centro de Frontera mediante un comunicado. Recomiendan a los viajeros organizar sus traslados con anticipación.

El Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este sábado 21, luego de permanecer cerrado por condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La reapertura será a partir de las 9 y permitirá la circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

La decisión fue confirmada por la Coordinación del Centro de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior, y llega tras una evaluación de las condiciones en Alta Montaña. Además, recomendaron a los viajeros organizar sus traslados con anticipación y seguir los canales oficiales para evitar inconvenientes.

image Por qué estaba cortado el Paso Cristo Redentor El jueves pasado, autoridades de Chile y Argentina habían informado que el paso permanecería cerrado durante todo el viernes 20 de marzo debido a un frente de inestabilidad que afectaba principalmente al lado chileno.

La medida se tomó de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles tormentas, que se esperaban especialmente durante la madrugada. Según se indicó, la interrupción del tránsito comenzó a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, mientras que el cierre total en el paso se concretó a partir de las 13.