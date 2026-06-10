Los pasos fronterizos terrestres podrán sumar free shops como en los aeropuertos

El Gobierno nacional reglamentó la instalación de los llamados free shops en los pasos fronterizos terrestres de Argentina, una medida que busca ampliar la oferta comercial en las zonas limítrofes y equiparar el régimen local con el que ya funciona en otros países del Mercosur.

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La decisión fue oficializada mediante el decreto 438/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que incorporó al ordenamiento jurídico argentino una resolución aprobada por el Mercosur en 2018 y que habilita la operación de tiendas libres de impuestos en fronteras terrestres.

De esta manera, los viajeros podrán acceder a compras bajo un esquema similar al que actualmente funciona en los aeropuertos internacionales.

La iniciativa apunta a impulsar nuevas inversiones comerciales en los pasos fronterizos habilitados y fortalecer la competitividad de las zonas limítrofes frente a Brasil, Uruguay y Paraguay, países que ya cuentan con sistemas de free shops terrestres.

La apertura de estos comercios requerirá una doble autorización estatal. Por un lado, el Ministerio de Economía deberá otorgar la habilitación comercial correspondiente. Por otro, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá a su cargo la autorización aduanera tanto del local como de la empresa operadora.

Free shop: el único comercio donde se puede comprar productos a precio de dólar oficial Free shop: el único comercio donde se puede comprar productos a precio de dólar oficial

Las tiendas solo podrán instalarse en pasos fronterizos donde existan condiciones para garantizar los controles aduaneros necesarios.

Las compras realizadas en estos establecimientos estarán alcanzadas por el régimen de equipaje, el mismo sistema que ya regula los productos que una persona puede ingresar al país sin pagar tributos adicionales. Esto significa que los artículos adquiridos deberán destinarse exclusivamente al uso personal y no podrán tener fines comerciales o industriales.

Los límites de compra estarán determinados por las franquicias y topes vigentes para los viajeros (USD 500).

Qué productos no podrán venderse en los free shops de pasos fronterizos terrestres

La normativa también establece una lista de artículos excluidos del régimen de free shops terrestres.

Entre los productos que no podrán comercializarse figuran:

Vehículos, repuestos y combustibles.

y combustibles. Alimentos incluidos en la canasta básica.

Animales vivos y plantas.

Armas, municiones y materiales vinculados.

Tabaco y cigarrillos.

y Maquinaria agrícola, industrial o comercial.

Electrodomésticos de gran porte.

de gran porte. Materiales de construcción y materiales eléctricos.

Neumáticos.

Ropa y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

La medida alinea a Argentina con el resto de los países del Mercosur que ya cuentan con este tipo de comercios en sus fronteras terrestres y abre la posibilidad de desarrollar nuevos polos comerciales en zonas de intenso tránsito internacional.

Además, el decreto establece que los free shops que ya operaban bajo regímenes anteriores podrán continuar funcionando bajo las condiciones con las que fueron originalmente autorizados, sin necesidad de modificar su esquema actual de operación.