Una familia vive una pesadilla como en “Bebé Reno”: su vecina los amenaza y no los dejan terminar su casa

Como “ Bebé Reno ” describen en las redes la situación de pesadilla que está viviendo una familia del barrio porteño de Colegiales. Según relataron, no pueden finalizar las refacciones de su casa, los golpearon y hasta intentaron apuñalarlos. Todo por un conflicto con una vecina que se niega a permitir la instalación de ventanas en la propiedad.

Mariano, uno de los miembros de la familia afectada, relató a C5N que hace dos años compraron un PH y comunicaron a los vecinos sus planes de construcción. “Jamás nos quisieron firmar el permiso de obra, nos dejaron avanzar porque nadie tiene papeles en este lugar. Avanzamos, construimos la casa y una señora tiene dos ventanas que dan a mi propiedad, que no quiere que sean tapadas y no nos dejaron avanzar”, explicó.

Desde enero, la familia vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. “Vivimos sin poder poner ventanas, con frío, con mosquitos, inundados, se nos rompieron todos los muebles”, contó Mariano entre lágrimas. La situación es tan precaria que han tenido que llevar a sus tres gatitos a casa de amigos porque se enfermaron. “La casa se llueve, hay cucarachas, pasamos las tormentas fuertes”, añadió.

A pesar de sus esfuerzos por resolver la situación, Mariano asegura que se encuentra atrapado en un laberinto burocrático y judicial. “No me dejan revocar ni poner las ventanas. No sabemos qué hacer ya. Hace cinco meses estoy rebotando desde la justicia al gobierno de la Ciudad. Hay una corrupción increíble en el gobierno de la ciudad”, denunció. Según Mariano, una controladora le sugirió “atajar al inspector, a tus vecinos y a la policía como puedas”.

Debido a esta situación, la justicia dictó una restricción de acercamiento contra la vecina, y la familia está viviendo con un botón antipánico. “Hace cinco meses estamos viviendo con botón antipánico. La vecina nos filma. Hay una cámara que apunta directamente a mi puerta. Estoy filmado 24 horas por 7 y tengo un video en el que se ve como ella instala la cámara apuntando a mi puerta”, describió Mariano.

Además, relató un violento incidente con el padre de la vecina. “Quiso apuñalarme con un cuter. Me golpeó. Es un comerciante del barrio que tiene contactos en la comisaría. El día que me intentó apuñalar cayó un policía y me dijo: `Dejate de joder pibe porque no te va a gustar nada cuando te llevemos preso`”, reveló.

Desesperado, Mariano hizo un llamado al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que intervenga. “Ella tenía la ventana mirando a mi living. Soy instigado. Le pido a Jorge Macri que intervenga en este caso gravisimo. Hay una familia que está desesperada. Hace dos años estamos intentando terminar una casita de 36 metros cuadrados, son dos cuartos que quiero hacer y no puedo por el hostigamiento de los vecinos y la corrupción del gobierno de la Ciudad”, reclamó frente a las cámaras de C5N.

QUÉ DIJO LA ABOGADA DE LA VECINA

Ante la situación, la abogada de la supuesta agresora de la familia dijo que hay denuncias cruzadas: “Estamos preocupados. Lo que dice no es real. El conflicto comenzó por cuestiones vecinales. Cuando él compró la propiedad pidió permiso para demoler, el resto de las partes en su momento dijeron que sí, pero no tuvo los recaudos pertinentes que debía tener para la demolición”.

Y sumó: “Tuvo consecuencias para los vecinos” Una de las menores hijas de su defendida “sufrió lesiones por las refacciones en la cabeza”.