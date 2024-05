Gracias a la fama, la verdadera Martha de “Bebé Reno” consiguió un nuevo trabajo

Tras el éxito de la serie “Bebé Reno” de Netflix, la vida de los que estuvieron involucrados en la historia cambió para siempre. Uno de los casos más llamativos es el de Fiona Harvey, la mujer que inspiró el personaje de Martha en el programa creado por Richard Gadd.

Tras la polémica entrevista con Piers Morgan, en la que criticó al comediante que escribió la serie y amenazó con demandar a Netflix, la abogada volvió a dar de qué hablar al anunciar su nuevo trabajo.

Martha en la serie fue protagonizada por Jessica Gunning.

Un club nocturno en la zona de Coventry la contrató como atracción principal para sus noches. Según la página de Facebook del Kasbah Nightclub de Primrose Hill Street, Harvey realizará una “aparición personal”.

“Está previsto que firme autógrafos, se tome selfies y quizás hasta se lleve a casa a un reno afortunado para colgarlo junto a sus cortinas”, escribieron desde el club, haciendo referencia a una de las escenas de la serie más vista del mundo en la actualidad.

Gracias a la exposición por la serie, la supuesta acosadora real hará presencias en un boliche.

Sin embargo, la noticia fue recibida con críticas por parte de los seguidores de la serie en las redes sociales. “Esto no está bien”, comentó un usuario. “Están aprovechándose de alguien vulnerable”, aseguró otro, preocupado por los posibles trastornos que podría tener Harvey. “Es vergonzoso para la ciudad. Es grotesco”, expresó otro más.

La serie, que fue estrenada hace un mes, está en el top de las series más vistas del mundo hace cuatro semanas, acumulando más de 73.600.000 millones de horas vistas y 18.600.000 visualizaciones, triplicando al segundo puesto, una serie llamada “Todo un hombre”.

QUÉ DIJO FIONA HARVEY

En diálogo con Piers Morgan, la mujer de 58 años aseguró que nunca fue a la cárcel y que el creador y protagonista del show le pidió “tener sexo”, además de que “es psicótico y está completamente loco”.

Sobre la serie dijo que es “obscena”, “difamatoria”, “hiperbólica” y “una obra de ficción” y por ese motivo piensa en denunciar a la plataforma y al comediante.

Fiona Harvey junto al periodista Piers Morgan desmintió los hechos que narra la serie.

“Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglaba mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’, y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”, dijo.

Richard Gadd protagonizó su propia serie.

Entre otras cosas, negó haber agredido a Richard Gadd sexualmente y físicamente, e incluso comentó que solamente lo vio “cinco o seis veces” en su vida, aparte de haberle mandado “correos electrónicos de broma”.