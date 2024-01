Un joven vegano compró una cabrá que iba a ser carneada y la campaña se hizo viral

Eduardo Grazo, un joven vegano de San Juan, compró por 35 mil pesos a una cabra que iba a ser carneada. El hombre además es voluntario de la Fundación Patitas Sin Hogar y un defensor de los derechos de los animales.

Grazo se encontró con Eloisa casi de casualidad y no dudó en ayudarla. Eduardo contó a TN que estaba scrolleando en Facebook cuando apareció la publicación de la cabra.

Eduardo Grazo y Eloisa - Foto TN

“Entré a ver los comentarios, vi que varias personas habían consultado por ella. El dueño les contestaba el precio. No tenía mucha más información así que dije ‘te voy a comprar yo, tengo que salvarte’”, explicó.

Aunque no tenía un lugar adecuado para animales de corral, Eduardo decidió comprar la cabra. Contó la historia en vegetarianos y veganos y recibió apoyo casi de forma inmediata.

“Un par de personas me ofrecieron de manera transitoria el fondo de sus casas, pero me daba cosa molestar, incomodar, porque no es lo mismo que te manden por unos días de tránsito un perro que una cabra”, indicó.

Pero poco después, surgió la posibilidad de albergar a Eloisa en la granja de un veterinario, quien respondió que no tenía problemas en recibirla, pero Eduardo debía hacerse cargo de la alimentación.

Eloisa se mudó a la granja de un veterinario - Foto TN

A los 20.000 pesos que pagó por la compra del animal tenía que sumarle los gastos por la comida, entre cuatro y cinco fardos de alfalfa por mes. “Me pareció lógico y una situación favorable para todos”, explicó.

Finalmente el sábado Eduardo fue a buscar al animal. “El traslado me costó $12.000 más y gasté otros $26.000 en la comida para dos meses”, indicó.

“Eloisa vivirá toda su vida en la Granja Tierras Blancas. Es una granja de recuperación, rehabilitación y cría de fauna silvestre, especies autóctonas y en vía de extinción. Está a cargo del veterinario Aldo ‘Pirata’ Olivares Rebledal”, cerró.