Mataron a Simón, el querido pavo real de una escuela técnica agropecuaria de San Rafael

Desconocidos irrumpieron esta semana en una reconocida escuela técnica agropecuaria de San Rafael y dieron muerte a un pavo real que habitaba la granja de la institución.

La noticia fue dada a conocer por la directora la escuela 4-006 Pascual Iaccarini, Patricia Nievas, a través de las redes sociales, y tuvo repercusión en la comunidad educativa y en los medios sureños, dado que el animal que tenía 15 años, era muy apreciado por alumnos y docentes.

La Escuela Técnica Agropecuaria es muy conocida en el sur provincial, fue creada en 1940 y cuenta con dos especialidades: Técnico Agropecuario especializado en Industria Frutihortícola y Técnico Agropecuario especializado en Enología.

En el año 2023, el vino Syrah elaborado por alumnos y docentes de la institución, ganó medalla de oro con 93 puntos.

“Buenas noches: soy Patricia, la directora de esta hermosa escuela. Me he tomado un tiempo para poder publicar este mensaje. Ayer nos encontramos con Simón (el pavo real) que hace años nos acompaña en la granja de la escuela, muerto (con un golpe importante en la cabeza) No quiero escribir desde la furia, porque eso nunca ha llevado a nada”.

Dirigiéndose a alumnos y docentes, la educadora agregó: “El que ha transitado por los entornos del Iaccarini sabe lo que queremos a Simón, como a todos nuestros animales que nos ayudan a educar y educarnos”.

También dejó unas palabras para los delincuentes que ingresaron a la institución: “A los que cometieron este acto de maldad les digo que lo que hicieron está cargado de un alto nivel de daño hacia toda nuestra institución. Les deseo que la vida les enseñe un poquito, aunque sea, el verdadero significado de la importancia de la educación, del amor, y la valoración a la vida”.

Una de las personas que se hizo eco de la publicación dijo: “Mucha tristeza, muy querido era Simón como una vez lo bautizaron los alumnos, tantas historias quedarán en nuestra memoria, Siempre quedará ese bello recuerdo como era él, tan hermoso y curioso!”.