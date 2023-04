Insólito: denunció que no la dejaron entrar a un restaurante por ser vegana

Las opciones vegetarianas y veganas son cada vez más comunes en diferentes restaurantes y pastelerías alrededor del mundo, sin embargo, existen excepciones a la regla. Tal es el caso de un establecimiento de Reino Unido, que le negó la entrada a una joven por ser vegana.

Se trata de la cadena “Sheesh”, que ofrece diferentes platos turcos -todos incluyen, en mayor o menor medida, carne- acompañados con ensaladas o papas fritas. De acuerdo con la joven, el restaurante se destaca por su estética y por brindar una experiencia única a los comensales.

Por esta razón, Amie-Beth Steadman, de Inglaterra, quiso asistir al lugar con su amiga para “darse un gusto”. Como se puede ver en el sitio web del establecimiento, para asistir a Sheesh se debe ir con ropa elegante y hacer una reservación por teléfono. Siguiendo los pasos, la joven contó llamó al restaurante y preguntó si no tenían inconvenientes con recibir a una persona vegana.

“Había estado en Sheesh hace un par de años, soy vegana, pero no tienen nada en su menú principal que sea vegano. De todas formas pensé que podría pedir algunas guarniciones, papas fritas y arroz, todo eso, y mezclarlo”, explicó en el video que compartió por TikTok.

Sin embargo, la respuesta de la empleada la dejó desconcertada. Tras preguntar si no habría inconvenientes en no pedir platos principales con carne, la recepcionista contestó: “No aceptamos veganos. Ni siquiera sé por qué los veganos querrían venir a nuestro restaurante de todos modos”.

La británica de 27 años contó que la actitud “anti vegana” y agresiva del restaurante le quitó las ganas de ir al lugar, al que ansiaba volver por sus “vibras agradables”. Por otro lado, en los comentarios de Tik Tok la joven encontró que una gran parte de su audiencia la respaldaba.

“Tenés derecho a estar enojada. El servicio al cliente fue lamentable y poco profesional. No van a durar mucho porque cada vez más personas se están volviendo veganas/vegetarianas”; “Que forma extraña de dejar ir a un cliente. Si alguien quiere comprar guarniciones… ¡dejalo! Su comportamiento raro y prejuicioso está mal”, escribieron los internautas a favor de Amie.

Como contraparte, hubo usuarios que le daban la razón a la cadena y cuestionaban a la joven por elegir un restaurante que sirve platos carnívoros. “¡Cada restaurante vende lo que quiere! Andá a un restaurante vegano, punto.”; “Hagamos algo: voy a ir un día a un restaurante vegano y voy a pedir un corte de carne bien grande, a ver si me dicen que si me la preparan”, expresaron.