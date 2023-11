Tras una larga campaña, un músico callejero mendocino podrá tratarse en China para volver a caminar

Su carisma, su talento, su humildad y don de gente lo llevaron a cosechar el amor de mucha gente y del público que sigue sus melodías. Tal vez por eso, sobrellevar la tragedia que lo dejó en silla de ruedas cuando era un adolescente fue mucho más liviano para Emmanuel Heredia, que anunció, en diálogo con Los Andes, que el próximo 29 de noviembre viajará a China, donde será sometido a un tratamiento experimental de células madre para intentar volver a caminar.

“¡Hola gente hermosa! Quiero contarles algo tan deseado y esperado por todos, especialmente por mí. Después de tanto esfuerzo, obstáculos en el camino y lucha incansable, ya tenemos fecha para viajar a China”, posteó en sus redes sociales el cantante. Agregó que el 29 vuela a Buenos Aires y el 30 a Beijin.

“Estaré junto a mi pareja dos semanas en China para hacerme un tratamiento de células madre que podría mejorar mi calidad de vida. Dejaré todo en manos de Dios y que sea lo que tenga que ser. Llegar hasta acá ya es un logro inmenso. Estaremos alojados en la clínica Wu Stem Cells Medical Center”, amplió.

Totalmente agradecido a toda la comunidad mendocina que siempre se solidarizó con su historia, a su familia, a su equipo de trabajo con la música, amigos, club de fans, seguidores, medios de comunicación y en especial a su compañera de ruta, Manu dijo que las expectativas son enormes y reiteró: “Dios me va a ayudar”.

Manu seguirá trabajando hasta unos días antes de viajar. Como se sabe, canta en pleno Centro mendocino, en la avenida San Martín, a la gorra. También en shows privados y públicos.

Sin embargo, los costos para este viaje son tan elevados que tiempo atrás iniciaron un emprendimiento con su mujer vinculado a la venta de milanesas de pollo y otros productos. El negocio se denomina “Manuana”, en alusión al nombre de ambos, y asegura que la gran cantidad de pedidos ayudaron a reunir el dinero necesario.

“A mi regreso seguiré cantando porque siento que le debo mucho a la gente”, asegura, mientras no deja de saludar y uno y otro “fan” que pasa por la calle y le deja un abrazo, un buen deseo y algunos pesos.

Manu llegó a la suma de 3.000 dólares. “Cantar me dio mucha alegría, mucha gente querida y también colaboró para juntar los dólares. Pero también existió un gran pilar que fue nuestro emprendimiento. Nos está dando frutos impensados. No tengo más que palabras de agradecimiento, soy un bendecido y quiero gritar a los cuatro vientos lo mucho que quiero a mi gente”, apuntó.

“Ojalá que pueda volver a caminar, es mi deseo. Pero si eso no se da, por algo será. Al menos diré que lo intenté”, reflexionó Emmanuel. Agregó que este 24 de noviembre realizará el último show denominado “show de despedida” con varios sponsors.

“En dos días se agotaron las reservas. No puedo creerlo. Llegamos al objetivo gracias a muchísima gente”, dijo.

El espectáculo final, antes de viajar, se realizará en Padrino Talcahuano, en Villa Nueva, Guaymallén, con derecho a show gratis abonando consumición. El artista invitado será Claudio Ferranti y, adelantó Manu, habrá una gran puesta de escena con el estreno del videoclip “Esa noche”.

Una lucha en conjunto

“Todos por Manu, campaña final” se denominó la colecta que intensificó el cantante mendocino hace aproximadamente seis meses, siempre con la idea de reiniciar el proyecto del viaje a China que se había cancelado a raíz de la pandemia de Covid-19.

En realidad, la campaña se llevó a cabo durante mucho tiempo, alrededor de siete años, y se logró adquirir los pasajes, aunque el viaje nunca pudo concretarse por diversas trabas burocráticas, además de la pandemia. Los pasajes caducaron y sólo le reintegraron a Manu una mínima parte.

“Nos devolvieron el dinero, pero al mismo valor de antes, por eso ya no alcanza para nada”, había dicho en una entrevista anterior.

Emmanuel quedó hemipléjico tras haber recibido en 2014 un disparo en su columna vertebral durante un asalto en una pizzería de la Sexta Sección. La noche del 7 de enero tres delincuentes llegaron al lugar donde él trabajaba como cadete. Las balas lesionaron su médula ósea y lo dejaron en silla de ruedas.

Pasaron los años y, como pudo, sobrellevó su condición. Hoy asegura que se siente fortalecido y que fue capaz de adaptarse a su nueva vida. Su situación jamás lo llevó a bajar los brazos y, por el contrario, asegura que disfruta de su rol de padre y de su música.

“Escalé de a poco y fui ganándome un lugar de privilegio en el mundo musical. Soy un agradecido”, dijo.

La cuarentena lo llevó a cantar en la calle con mucho éxito. Si bien actuaba en distintos eventos, las restricciones lo llevaron a esa esquina de la calle San Martín para seguir generando ingresos y continuar con su pasión.

En la calle y con pasión

Emmanuel fue el único empleado, aquella noche, que recibió la peor parte del ataque feroz de los delincuentes. El resto del personal se salvó y él tuvo que empezar de nuevo a vivir una vida nueva.

“Cuando desperté en el hospital Central fue una confusión total. No podía moverme, estaba atrapado en una cama con pañales”, relató. Inició así un proceso largo y tedioso que requirió paciencia y temple.

Tras aclarar, entre risas, que su público es “hasta los 90 años”, Manu recibió en Córdoba, el año pasado, uno de los tantos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. La mayoría son premios simples, cotidianos: el amor del público, muchos de ellos transeúntes del centro, y las palabras de aliento que tanto valora y agradece.

A pesar de que los pasajes ya pudo adquirirlos, y fue un dinero difícil de reunir, Manu y Ana siguen necesitando más ayuda para los gastos que ocasionará la estadía lejos de casa.

“Ya no mencionamos contactos para ayudar, ni alias, ni Mercado Pago. No es necesario que me sigan ayudando. Dejo mi contacto para quienes deseen contratarme para eventos o para comprar nuestros productos, pero nada más. No sería ético”, concluyó Manu. Su teléfono es 2613441168.