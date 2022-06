Transportistas escolares: afirman que deben hacer 3 horas de colas por 20 litros de gasoil

La falta de gasoil en las estaciones de servicio de Mendoza se hace notar fuerte entre los trabajadores que día a día deben salir a la calle para recorrer largas distancias con sus vehículos. Entre ellos, se encuentran unos 200 transportistas escolares, que de lunes a viernes pasan a buscar a cientos de estudiantes mendocinos por sus hogares y luego realizan, horas más tarde, el recorrido inverso.

Luego de sufrir durante dos años la pandemia, cuando no pudieron trabajar por el aislamiento que obligó a los estudiantes a quedarse en sus hogares y no asistir a la escuela, ahora deben ocuparse de proveer el líquido elemento a sus vehículos si quieren trabajar. Según destacaron desde esta entidad, muchos no sobrevivieron en el rubro durante los años 2020 y 2021 y vaticinan que de continuar la situación así, tampoco lo harán en este 2022.

“Tenemos los mismos problemas que tienen todas las personas que brindan servicios de este tipo. Los mismos rubros que están en la calle y que necesitan abastecerse”, explicó Diego Bonanno, representante de la cámara de transportistas escolares.

“Todos los días tenemos que ir a las estaciones de servicio a ver si tienen gas oil y es un problema porque la mayoría no tiene y sino te venden 20 litros, con lo que trabajas un día, un día y medio y después no tenés con qué trabajar”, explicó el transportista. Además, agregó: “Desde las mismas estaciones nos dicen que están guardando el gasoil porque se viene el aumento. Y así, lamentablemente, hay colegas que no pueden salir a trabajar”.

Estas palabras contradicen las emitidas por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien hizo referencia a la falta de combustible a nivel nacional -aunque con afectaciones diferentes según las provincias- y aseguró que el Gobierno “importará más” para tratar de resolver la situación, que es crítica en algunas zonas del país.

Deben dar solución

Bonanno dijo que es el gobierno el encargado de darles una solución porque es desde el gobierno donde se generó. “Nosotros no podemos hacer mucho. Les estamos diciendo a las familias que estamos en alerta por este tema, pero la verdad es que mucho no se pueden mover los vehículos. Debemos ser prioridad cuando se de una solución”, señaló Bonanno. También recordó que durante 2020 estuvieron totalmente frenados, que en 2021 tuvieron la “bimodalidad” y que ahora les toca lidiar con los “rutinarios” aumentos de combustible. “Es como si nos dijeran: quédense en su casa, vivan del aire”, indicó tajante.

Continuando, explicó que para buscar a los chicos están haciendo una cadena de información entre los colegas para saber qué estaciones de servicio están vendiendo. El problema es que a veces deben hacer dos o tres horas de fila para pasar por el surtidor y ellos trabajan con horarios sujetos al ingreso y la salida de los estudiantes.

“Vamos viendo el día a día, pero no podemos arrancar a las 5 de la mañana y luego no tener combustible. Es como si se pusiera un parche a la situación. Lo peor de todo es que cuando esto se normalice va a venir un sacudón con el aumento de gasoil”, dijo.

También aseguró que ya no están en condiciones de trasladar el aumento a las familias porque a duras penas pueden pagar ahora, con lo que están cubriendo la suba de las tarifas desde su bolsillo. “Es un servicio dolarizado y nos estamos fundiendo, cada vez somos menos”, aseguró.

Para terminar dijo que todo lo que ocurre ahora agrava lo ya vivido en la pandemia. “Se siguen acumulando las deudas, no hay asistencia, estamos agonizando. Con un dólar a 200 pesos e inflación, se hace imposible brindar un servicio acorde. Y ni hablar de cuando tenemos que cambiar cubiertas o un embrague”, cerró.