Sumario para docentes y traslado de directivos del terciario que exhibió una imagen de Suárez con un cartucho de escopeta

Dos docentes, una directiva y una secretaria de un terciario de San Martín están siendo investigados tras la exposición de un trabajo con la imagen del gobernador Rodolfo Suárez junto a un cartucho de escopeta. La Dirección General de Escuelas (DGE) avanza en la investigación y espera tener una resolución en tres meses, luego de la cual se determinarán responsabilidades o se eximirá de tales. Por lo pronto, se evalúa la responsabilidad de los dos docentes a cargo del aula, a uno de los cuales se le inició un sumario. La directora y la secretaria fueron trasladadas a otro establecimiento, la escuela Julio Argentino Roca.

El Instituto de Educación Superior (IES) 9-001 General José de San Martín, ubicado en el mencionado departamento, fue noticia por el hecho que ocurrió el 7 de septiembre. Una estudiante del profesorado de Historia realizó una representación para una exhibición que se realizó en el establecimiento en la que aparecía una imagen estilo caricatura del mandatario que tiene colocada una máscara para gases. Al lado tiene pegado un cartucho de escopeta, una cinta negra, muñecas articuladas con consignas antimineras y una guirnalda que emula la bandera argentina.

Este trabajo fue expuesto en la institución y generó una fuerte controversia, que disparó una investigación por parte de la autoridad escolar. En ese marco, la resolución a través de la que se establecen estas disposiciones refiere: “En otra de las láminas exhibidas el mismo día 07/09/2022 en la precitada escuela, una imagen en la que se podía observar una bandera argentina, con fotos de docentes en una marcha y la frase ‘Suárez no robes el presupuesto de educación. Sueldos dignos’”.

El tema adquirió más repercusión en un contexto sensibilizado luego del intento de atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, en el que un hombre gatilló contra la funcionaria sin que saliera el disparo.

Qué se dispuso

Quienes han sido involucrados en esta situación son los docentes Adriana Nancy Arenas y Sergio Raúl Mut, a cargo del espacio curricular “Arte y Estéticas Contemporáneas”. Lo que se busca determinar es si tienen alguna responsabilidad sobre los trabajos realizados por los alumnos, pero no se descarta que se resuelva que no tienen ninguna y no se aplique ninguna sanción. Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la DGE, explicó que, en caso de determinarse alguna responsabilidad, hay un amplio abanico de sanciones que podrían caberles según lo que se concluya, desde la cesantía hasta días de suspensión o sólo un llamado de atención.

Por lo pronto, la autoridad escolar no ha determinado que dejen de dictar clases. Ocurre que hay otra particularidad: se investiga lo que la DGE considera una irregularidad en cuanto al acceso al cargo de Mut. “Cuando se produce este caso puntual se pide un informe al titular de la cátedra y nos responden dos titulares (Arenas y Mut) cuando debería ser uno”, expresó Boulin.

Detalló que el instituto tenía autorización para pagar el salario de un titular y el otro docente, en tal caso ser suplente, pero en este caso ambos cobran como titulares y por eso avanzan en este sentido.

En realidad, técnicamente, Arenas figura como titular y Mut sería suplente y trabajaban como pareja pedagógica. Por ello es que se inicia sumario contra Arenas, según el procedimiento establecido, pero no contra Mut, que aunque investigado, por ser cargo suplente no hay un mecanismo que permita iniciarlo.

Por esta irregularidad son investigadas la profesora Glennys Bocci, quien era la rectora de la institución, y la secretaria Flavia García ya que eran las responsables de designar el personal. Para evitar cualquier entorpecimiento de los procedimientos, la DGE dispuso su traslado que, según los resultados, podría revertirse al finalizar el proceso.

Por otra parte, Boulin refirió que en noviembre del año pasado había comenzado una auditoría por otras causas: había inconsistencias en los padrones en el marco de la elección de autoridades del instituto, por lo que intervino la Dirección de Educación Superior.

Qué se considera

Según la resolución sobre la situación a Arenas y Mut, les podría caber responsabilidad por los hechos ocurridos en el marco del espacio curricular a su cargo.

“La exhibición pública de la imagen del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. Rodolfo Suárez, con un ‘cartucho de una escopeta’ apuntándole, y una cinta negra que lo rodea. Imagen que no solo fue expuesta dentro de la institución, el día 07/09/2022, sino que tomó estado público siendo viralizada tal imagen en redes sociales, diarios y radios”, detalla el escrito. Y suma el caso de la bandera.

La Dirección de Asuntos Jurídicos evalúa si transgredieron el artículo 5 del Estatuto del Docente, que establece los deberes del personal docente que incluyen:

a) Desempeñar digna y eficazmente las funciones inherentes a su cargo.

b) Formar en los alumnos una conciencia nacional de respeto a la Constitución, a las leyes y a nuestra tradición democrática y republicana, con absoluta prescindencia partidista.

c) Inculcar a los alumnos el amor a todos los pueblos del mundo.

d) Respetar la jurisdicción técnica, administrativa y disciplinaria, así como la vía jerárquica, acatando y dando cumplimiento a las directivas o disposiciones que de ellas emanen.

e) Observar una conducta moral, acorde con la función educativa, y no desempeñar ninguna actividad que afecte la dignidad del estado docente.

f) Ampliar su cultura y propender al perfeccionamiento de su capacidad pedagógica.