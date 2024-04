Gracias a la inteligencia artificial se evitó el abandono escolar de 4.500 estudiantes secundarios en Mendoza

El Sistema de Alerta Temprana que usa la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) logró que se redujera el abandono de nivel secundario en la provincia. El gobierno escolar informó que de los estudiantes que estuvieron en alto riesgo de abandono en 2023, 4.500 continuaron sus trayectorias escolares durante este ciclo lectivo. El dato fue puesto en relieve por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar en un encuentro iberoamericano sobre Educación que se realizó ayer en Paraguay.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) usa Inteligencia Artificial (IA) para predecir trayectorias de acuerdo a diversos modelos lo que le permite encender alarmas en la institución cuando un alumno presenta situaciones que debiliten su trayectoria y la pongan en riesgo. Toma en cuenta aspectos como comportamiento de asistencia, calificaciones y otros modelos que el sistema interpreta para predecir si un estudiante está en riesgo de abandonar sus estudios. Se trata de un recurso incorporado en 2023 por el gobierno escolar y que aplica en todo el Nivel Medio.

Sistema de Alerta Temprana de la DGE, un ejemplo de los datos que arroja

Según explicaron desde la Dirección de Educación Secundaria entre los ciclos 2022-2023, el total de alumnos en riesgo que arrojó el sistema era de 7,1% y logró reducirse a 6,4% en el ciclo 2023-2024.

Otro dato que lo pone en evidencia lo reflejan los datos estadísticos positivos de las escuelas secundarias orientadas estatales, que reúnen a la mitad de la matrícula total del nivel. Allí hubo una reducción de alrededor de 40% en la cantidad de chicos que abandonaron el colegio. El año pasado habían sido cerca de mil mientras que este año fueron 643, un 1.03% del total.

“Este año después que implementamos el SAT solamente se nos fueron 643 alumnos y el año pasado eran cerca de 1.000, o sea, hay una reducción casi del 40% que se evitó que abandonara”, destacó el responsable del área, Emilio Moreno.

En setiembre del año pasado, un trabajo nacional dio cuenta de que el abandono escolar cayó 9,3 puntos porcentuales en los últimos cuatro años en el país. En 2018, el 24,4% de los estudiantes de 17 años habían abandonado la escuela. Cuatro años después la cifra descendió al 15,1% entre los estudiantes que tenían 17 años en 2022.

Pero además, Mendoza es la segunda provincia que obtuvo la mayor mejora en este periodo, luego de San Luis. Sin embargo, aun así, queda por encima de la media nacional, es decir, con un nivel de abandono superior al promedio del país.

Se desprende del informe “Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. De acuerdo al abordaje, en el período analizado, el abandono escolar acumulado para los estudiantes de 17 años disminuyó en todas las provincias, aunque en distintas proporciones. Las mayores reducciones se dieron en San Luis, que bajó 14,3 puntos porcentuales (pp), Mendoza que descendió 13,3 pp y Jujuy, con un descenso de 11,1 pp. En cambio, La Rioja (4,5 pp), Chaco (5,5 pp) y Misiones (5,7 pp) son las que menos redujeron el abandono acumulado a los 17 años.

Cómo funciona el SAT

La herramienta es utilizada por directores y docentes de escuelas secundarias y destacan que mejoró notablemente el egreso efectivo de los estudiantes al detectar de manera anticipada los riesgos de abandono escolar y las trayectorias débiles. Esta experiencia logró que, a través del Sistema GEM, que registra el desempeño, asistencia y otros datos de los alumnos, las escuelas puedan diagnosticar y visibilizar las trayectorias educativas reales de los estudiantes y hacer foco en aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo pedagógico, activando las distintas redes para reorientar y acompañar con recursos y estrategias que asistan a los estudiantes y mejorar su calidad educativa.

“Mendoza fue la primera provincia argentina en implementar el SAT en base a inteligencia artificial y eso nos ha permitido detectar las trayectorias en riesgo. Gracias a ello, en 2023 pudimos evitar que 4.500 estudiantes abandonaran la escuela secundaria”, sostuvo el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

Gracias a la inteligencia artificial se evitó el abandono escolar de 4.500 estudiantes secundarios en Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El SAT se implementa en todas las escuelas de nivel secundario de la provincia y es una herramienta de apoyo a la política educativa, vinculada al sistema GEM y diseñado con el uso de inteligencia artificial, para anticipar la interrupción o abandono escolar de los estudiantes.

Esta estrategia educativa facilita a directores y docentes a diagnosticar y visibilizar las trayectorias escolares débiles o en riesgo, ayuda a reorientar recursos y promueve redes con actores externos para acompañar a los estudiantes.

“Lo usan todas las escuelas secundarias, orientadas, técnicas y privadas - detalló Moreno- se hizo una prueba piloto de seguimiento con un grupo de escuelas que fueron unas 17, donde teníamos reuniones mensuales seguras y a veces dos por mes y después tuvimos seguimiento a las escuelas con el apoyo de la dirección a cada una de las escuelas a ver cómo se hacía el seguimiento, era toda una experiencia nueva”.

Las acciones que hacían las escuelas que se cargaban en el GEM y realimentan el SAT. “Se hicieron tres corridas y ahí podías ver cómo los chicos que estaban en el rojo habían disminuido o salían del rojo o no habían abandonado, porque la idea no es que salgan del rojo sino que el chico no abandone”, remarcó.

Desde el gobierno escolar destacan diferentes potencialidades del programa, como la visualización de todas las trayectorias escolares, al incorporar nueva información se logra mayor precisión en la predicción, permite intervenciones tempranas y orienta a focalizar las decisiones de los recurso, destacando el accionar y la implementación de estrategias pedagógicas que toman los docentes frente a un estudiante en riesgo.

El programa se desarrolla en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Esta iniciativa concuerda con los seis ejes de gestión educativa: la disminución de la brecha educativa, trayectorias de alfabetización, innovación pedagógica, formación docente, evaluación continua y el uso eficiente de recursos.

Presentación en sociedad

El 15 de abril ya se habían presentado y puesto en valor los resultados obtenidos por la estrategia en el marco de la la Cena Anual del CIPPEC 2024, organizada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento realizó, en La Rural de Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Este evento reúne a más de 1.000 personalidades destacadas de la política, el empresariado, la diplomacia, sindicalistas, líderes de opinión y referentes en políticas públicas, entre otros invitados.

Representando a Mendoza estuvieron presentes el ministro García Zalazar; junto a sus pares de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Allí, García Zalazar señaló que Mendoza fue la primera provincia en implementar un sistema de alertas tempranas que les ha permitido anticipar las trayectorias en riesgo. “Con el SAT hemos podido lograr que más estudiantes permanezcan dentro del sistema. La evidencia nos muestra que estamos por el camino correcto. Vamos a seguir trabajando en el mismo sentido”, destacó.

En tanto, el sistema y sus resultados fueron presentados ayer en un encuentro iberoamericano sobre Educación. Zalazar, junto a la directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Romina Durán, presentaron el programa en el marco del Encuentro Interministerial de Sistemas Educativos Inteligentes denominado Estrategias y herramientas innovadoras para la gestión educativa que se realizó en Asunción, Paraguay.

El encuentro fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericano (OEI) y el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quienes vienen trabajando para el fortalecimiento de la transformación digital de las administraciones públicas educativas. El objetivo es sistematizar las experiencias sobre transformación digital para el diseño y puesta en marcha de proyectos que mejoren la gestión educativa a través del uso de la tecnología. Participaron referentes educativos de Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay , entre otros países de la región y de Europa.