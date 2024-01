Por la situación económica, la DGE incrementó las raciones alimentaria en las escuelas y evalúan repetirlo este año

Por el deterioro del poder adquisitivo de las familias y el contexto socioeconómico, más chicos han requerido asistencia alimentaria gratuita en las escuelas de Mendoza los últimos dos años. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que entre 2022 y 2023 se han incrementado cerca de 5.000 almuerzos diarios y más de 8.000 desayunos.

Adriana Yenaropulos, Coordinadora de Políticas Educativas aclaró que además las familias reciben asistencia en otras instancias por parte del Estado como centros de apoyo educativo, municipios y comedores. Pero además, consideró que dado el incremento del costo de vida asociado a la inflación, este año deberán volver a aumentarse.

“Creo que este año vamos a tener que incrementar también la cantidad de raciones, la situación nacional económica está mal, lo podemos ver en las calles”, expresó a Los Andes.

Asimismo puso en relieve el impacto de este apoyo: “La escuela es un lugar donde los chicos necesitan este abordaje, necesitamos acompañarlos, por una cuestión no solamente pedagógica sino también hasta de comportamiento; la alimentación hace el comportamiento de los chicos y nosotros estamos convencidos que un chico que no come no puede aprender, entonces vamos a hacer el acompañamiento”.

En 2022 la DGE entregó 58.557 almuerzos diarios para chicos de primaria, secundaria, nivel inicial, maternal y especial.

En 2023 esto se incrementó a 63.353 almuerzos, lo que implica que 4.796 alumnos requirieron apoyo de alimento gratuito y un aumento de 8,19% respecto del año anterior.

En cuanto al desayuno, en 2022 y hasta noviembre se entregaron 228.130 por día mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 236.616. De este modo, se asistió a 8.486 chicos más, un aumento de 3,72%.

Según se informó desde el área, la matrícula en 2022 era de 536.767 estudiantes. Es decir que la cobertura ese año fue de 10,91% de esta con almuerzos y de 42,5% con desayunos.

Sobre una matrícula que el ciclo lectivo 2023 rondó los 481.000 estudiantes de todos esos niveles, esto implica que 13,17% recibió almuerzo y 49,19%, el desayuno el año pasado. Una suba de más de dos puntos porcentuales en almuerzos y casi 7 en desayunos.

En definitiva, más de 1 de cada 10 chicos recibió almuerzo en 2023 y casi la mitad, desayuno.

En mayo de 2022 la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que a partir de junio de ese año incrementaría las partidas alimentarias en 15%, una inversión de 500 millones de pesos que se sumaron a los 3.000 millones de pesos que ya invertía.

Infantilización de la pobreza

Entre los niños de 0 a 14 años, la pobreza alcanzó el 56,2% en el primer semestre de 2023, según datos del Indec. Esto es un incremento de 5,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2022. En tanto, 13,6% son indigentes (0,9 puntos más que hace un año), lo que implica que no les alcanza ni para lo esencial: comer. Tal cual publicó Los Andes, 18.246 niños pasaron a ser pobres el último año en el Gran Mendoza.

“En el primer semestre del 2022 la pobreza infantil llegaba al 55,8% y alcanzaba a 118.256 niños según el Indec. Un año después, en el primer semestre del 2023, el indicador subió al 57,7% y quedaron en esa categoría 136.502 chicos de 0 a 14 años, se sumaron 50 por día a la pobreza infantil, dos salitas de 4 años o 2 de 5 por día. Los datos corresponden a la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Indec”, señalaba la publicación.

Más refuerzo

Aunque no tienen detalles, ante la consulta sobre si debió ampliarse a sectores de clases medias dijo que es muy probable.

Aclaró que no está dirigida a la totalidad del alumnado de cada establecimiento y explicó que la evaluación de las condiciones de cada alumno la hacen las escuelas y son los directivos quienes solicitan las raciones.

Agregó que los chicos que están en situación de mayor vulnerabilidad, son vinculados desde la escuela con un centro de apoyo donde reciben alimentación. Para esos ámbitos se destinan unas 10.000 raciones más de comida.

Para este año se reforzará la estrategia. “Vamos a ver el inicio de año, la matrícula, cuántos chicos están con situación de necesidad y vamos a aumentar seguramente las raciones alimentarias. También en esta gestión hemos unido el área de Infancia, por lo cual estamos atendiendo a los chicos desde 45 días hasta toda su trayectoria escolar. Así que bueno, es un interés de este gobierno poder acompañar a los chicos en el crecimiento, sobre todo en los primeros mil días que tan importantes son para tener todas las capacidades cognitivas desarrolladas y acompañarlos en toda su trayectoria escolar”, dijo la funcionaria.

Se hará con el apoyo del sistema GEM y el entrecruzamiento con otras instancias.