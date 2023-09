Pronóstico: subirá la temperatura desde mañana y se viene un fin de semana muy primaveral

Luego de un viernes nublado y con leve descenso de la temperatura, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anunció que este sábado habrá “poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste”.

Por un lado, informaron que rige una alerta por nevadas y se esperan heladas con las siguientes mínimas: Oasis norte - este: Santa Rosa: -1.8 C, Juní­n: 0.5 C, Los Campamentos: -1.3 C, Medrano: 1.2 C, Perdriel: -1.8 C. Valle de Uco: Tunuyan y Tres Esquinas: -3.5 C, Agua Amarga: -1 C y El Peral: 0 C. Oasis sur: -2 C y -3 C para San Rafael y -1.8 C a -3.2 C para General Alvear.

Por otro lado, para el Gran Mendoza, se espera que la máxima sea de 22°C y la mínima de 6°C.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Si bien, para el domingo se espera un día con “poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste”, según informó el organismo. En tanto, la máxima será de 28ºC y la mínima de 8ºC.

SEGUÍ LEYENDO