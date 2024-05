Así vive Marcelo Galarza, padre de Nahir: sin familia, nadie lo quiere y tuvo que dejar su trabajo

En el año 2022, pese a ya tener cinco años en cárcel tras su condena a prisión perpetua, el caso de Nahir Galarza dio un giro inesperado. Esto es porque la ex novia y homicida de Fernando Pastorizzo, declaró que en realidad fue su padre, Marcelo Galarza el autor material de este crimen.

Marcelo, tras el encarcelamiento de su hija y su condena a prisión perpetua, rompió toda clase de vínculo con ella y no por decisión propia, sino porque Nahir, decidió dejar de verlo. Al parecer, el enojo inicial de la acusada fue porque él le prometió sacarla de la cárcel, pero no lo logró e incluso no luchó por erradicar su condena.

El padre de la acusada de matar a Fernando Pastorizzo vive aislado y lejos de todo lo que conoció.

Sin embargo, la relación entre ellos empeoró cuando Nahir decidió denunciarlo frente a su nueva abogada, Raquel Hermida Leyenda, como el verdadero asesino.

A partir de ese entonces, la vida de Marcelo Galarza cambió para siempre. Pese a que a finales del 2021 ya se había separado de Yamina Kroh (madre de Nahir), se terminó de alejar por completo de su familia.

Según se supo bajó 15 kilos y se refugió en soledad en un campo de Gualeguaychú. Eso sí, pese a su distancia con su mujer y su hija, nunca dejó de ver a su hijo, con quien hoy sigue teniendo una buena relación.

Y, si bien la Justicia nunca admitió la teoría de Nahir Galarza de que su padre fue el verdadero asesino, él mismo admitió, en aquél entonces que le hubiese encantado hacerse cargo del crimen. “El abogado me lo prohibió porque dijo que iba a saltar que yo no había hecho nada”, confesó agregando: “soy inocente, pero no diré nada más por respeto a mi hija que es lo más importante”.

Al día de hoy, sigue sin dar notas, pero también sin acercarse a su familia, a excepción de su hijo, Aaron, porque siente que destruyeron todos sus vínculos.

“Me destruyeron. Me dejaron sin familia. Es durísimo esto”, admitió. No obstante, sigue con su cercanía a Paraná, donde en realidad todos le niegan el saludo, a excepción de unos pocos y su hijo, claro, quien se convirtió en su mayor apoyo.

Eso sí, por el momento, su mayor refugio está en ese campo en Gualeguaychú, donde pasa noche y día con su proyecto agrícola de gallinas. ¿Por qué? porque no volverá a ejercer como policía, la cual es en realidad su gran pasión.