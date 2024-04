Qué se sabe de Simón Hempe, el actor que interpreta a Fernando Pastorizzo en “Nahir”

El asesinato de Fernando Pastorizzo, en manos de su entonces novia Nahir Galarza, es uno de los que más interrogantes ha dejado en la historia de la justicia argentina.

El 22 de mayo la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenará la película sobre el crimen llevado a cabo por la mujer más joven en recibir la cadena perpetua en Argentina.

“Es un proyecto apasionante en el que trabajamos durante cuatro años y que implicó una investigación profunda”, expresó Lucas Jinkis, productor de la película “Nahir”.

Valentina Zenere ya asumió el desafiante rol de encarnar a Nahir Galarza, mientras que el encargado de interpretar a Fernando Pastorizzo en esta película es el actor argentino Simón Hempe.

Hempe, de 25 años, viene gozando de unos meses muy agitados, dado que interpretó a José Luis Inciarte, también conocido como Coche, en La sociedad de la nieve.

“Es muy difícil poner en palabras lo que significa esta película. Cada vez que me senté a verla me emocioné. Me emociona el trabajo que hay detrás, y con el respeto que se logró. Me emociona lo que cuenta y de la forma que se cuenta, lo que significa para tantas familias”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Simón Hempe estudió teatro con Ariel Staltari y Nora Moseinco, pero también estudió en el CAST. También estudió comedia musical con Mercedes y Florencia Ottavino, y su primer trabajo en los escenarios fue en la obra “Desprincesadas”, presentada en Teatro Astral, en 2017.

También, Simón trabajó en “Go! Vive a tu manera” (2018), “Días de gallos” (2021) y “Entrelazados” (2021), entre otros proyectos que lo han catapultado a la fama.