Reaparece Nahir Galarza en un nuevo documental: habla desde la cárcel, con imágenes nunca antes vistas

Amazon Prime lanzó un impactante documental titulado “Nahir, el secreto de un crimen”, que presenta una nueva perspectiva sobre la vida de Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Este proyecto, que ha sido desarrollado a lo largo de tres años, incluye entrevistas exclusivas desde la cárcel, imágenes nunca antes vistas y testimonios de personas clave relacionadas con el caso.

“Vemos una Nahir que creció en la cárcel, que no vive en su entorno familiar, sino en uno particular”, explicó el productor ejecutivo de la serie, Nicolás Chausovsky.

El documental, compuesto por dos episodios de casi una hora cada uno, ofrece un relato profundo y detallado del caso. El primer episodio cubre los hechos hasta el juicio, mientras que el segundo se adentra en la psicología de Galarza, revelando aspectos desconocidos de su personalidad y vivencias.

Testimonios y material inédito

El documental no solo se enfoca en Nahir, sino que también incluye declaraciones de sus padres, la madre de Fernando Pastorizzo y amigos cercanos de ambos jóvenes.

El documental de Nahir Galarza muestra la vida en la cárcel de la joven

Estos testimonios, obtenidos tras extensas entrevistas, ofrecen una visión amplia y compleja del caso. “Desde el asesinato en 2017, Nahir solo había dado una entrevista a Mariana Fabbiani. En este documental, los directores lograron entrevistarla dos veces, casi cuatro horas cada jornada. También tuvimos visitas a la cárcel y conversaciones telefónicas”, detalló Chausovsky.

Un caso que conmocionó al país

El caso de Nahir Galarza sacudió a Argentina cuando, en diciembre de 2017, fue condenada por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo.

El documental explora cómo este evento impactó no solo a las familias directamente involucradas, sino también a la sociedad en general. La producción cuenta con la dirección de Alejandro Hartmann y Tatiana Mereñuk, conocidos por su trabajo en “Carmel: quién mató a María Marta” y “El fotógrafo y el cartero”, respectivamente.

Uno de los momentos más destacados del documental es la propia voz de Nahir Galarza. En el teaser compartido por Amazon Prime, se escucha a Nahir reflexionar sobre su situación: “Todas las cosas pasan porque tienen una historia o varias atrás. Todavía me cuesta hablar sobre todo esto. Siento eso, como algo que me reprime o que me dice que no hable. Una cosa es pensarlo, sentirlo o saberlo y otra cosa es decirlo. Cuando lo decís, es real”.

El documental de Nahir Galarza muestra la vida en la cárcel de la joven

Chausovsky subrayó la importancia de mantener una postura ética al abordar un caso tan sensible. “Cada persona podrá sacar sus conclusiones de Nahir. Va a generar conversación. El documental trató de poner todas las voces y que cada persona saque sus conclusiones”.

“Es un documental del género true crime. Es un género que tiene sus recursos: la entrevista, el material de archivo, van a ver el juicio, la testimonial de Nahir horas después de ser detenida. Y por el otro lado las evocaciones”, afirmó el productor.

Seguí Leyendo