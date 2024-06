La madre de Nahir Galarza rompió el silencio y habló por primera vez: “Mi hija es inocente”

Yamila Kroh, mamá de Nahir Galarza , habló por primera vez después de más de seis años de la condena perpetua de su hija por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo .

La joven volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se estrenara la película “Nahir” protagonizada por Valentina Zenere y se estrenara el documental “Nahir: el secreto de un crimen” , ambas en la plataforma Amazon Prime Video.

El documental de Nahir Galarza muestra la vida en la cárcel de la joven

A oscuras y sin mostrar su rostro, Kroh expresó sus dudas y deseos de entender lo que realmente sucedió en el documental. “Yo por supuesto pienso que mi hija es inocente. Si fue un accidente, si fue lo que fue o lo que dijo o lo que pasó, no sé, yo quiero saber tantas cosas. Necesito entender tantas cosas”, manifestó sobre el asesinato del joven de 18 años que conmocionó a todo el país en diciembre del 2017.

La madre de Nahir Galarza habló por primera vez. Foto: Captura.

Sobre al arma que utilizó Nahir pasa asesinar a Fernando, la cual le pertenecía a Marcelo Galarza explicó: “Era algo normal en nuestra casa. Él era policía y dejaba el arma como dejaba sus demás herramientas de trabajo; siempre en un mismo lugar, en un mueble de la casa”.

Yamila Kroh y Nahir Galarza durante el juicio por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

“No se levantó a comer. Yo me enojé con ella porque era 25 de diciembre. Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza. Que por eso no se había podido levantar de la cama”, relató del presunto hecho de violencia que sufrió su hija dos días antes del crimen.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo.

Después de la madrugada del asesinato que cambió la vida de la familia Galarza y Pastorizzo Yamila Kroh se alejó de los medios y del barrio de Gualeguaychú donde vivía. Según trascendió en varios medios, se mudó con su hijo menor Aarón a Concepción Arenal de Paraná y todas las semanas visita a su hija en la cárcel.

Una vecina paranaense contó sobre el bajo perfil de la madre: “Nosotras nunca la vimos cara a cara. Lo que se sabe es que ella entra camuflada y en auto. Se ven coches de alta gama. Puede ser que haga esto porque teme a la agresión de alguno”.