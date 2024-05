Una examiga de Nahir Galarza compartió un chat con ella donde hablaban de su relación con Fernando Pastorizzo.

El pasado jueves se estrenó “Nahir”, la película que reconstruye el controvertido caso de Nahir Galarza , la joven que, a los 19 años, se convirtió en la persona más joven en ser condenada a prisión perpetua en Argentina tras asesinar a Fernando Pastorizzo. La película, que cuenta con el aval de Galarza, generó una intensa polémica y revivió viejas tensiones en Gualeguaychú, su ciudad natal.

El filme, dirigido por Hernán Gerschuny y protagonizado por Valentina Zenere y Simón Hempe, explora la turbulenta relación entre Galarza y Pastorizzo. Además de recibir críticas por su contenido, la película también destapó nuevos detalles y testimonios sobre el caso.

Estrenó la película de Nahir Galarza en Prime Video

Una de las amigas de Galarza, que se alejó de ella tras el crimen, compartió en ese momento en las redes sociales una captura de pantalla de un chat que tuvo con la imputada durante el fin de semana de Navidad de 2017. En el mensaje, enviado a las 12 del mediodia del 26 de diciembre, Galarza confirmaba una pelea con Pastorizzo después de salir del boliche. “Viste que vos le pegaste una piña en el boliche (a Pastorizzo). Bueno, después salió y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue”, decía el mensaje.

La amiga, quien fue criticada en Twitter por su relación con Galarza, se defendió públicamente, negando haber sido cómplice del asesinato. “Estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados”, tuiteó.

En otra publicación, la joven aclaró los eventos de esa noche: “Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con él después de eso. ¿Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente”.

La película “Nahir”, producida por Amazon Original, se estrenó a nivel mundial en la plataforma Amazon Prime Video y es objeto de un amplio debate. Gustavo Pastorizzo , el padre de Fernando, calificó el filme como “un mamarracho” y señaló que evalúa junto a su abogado pedir la eliminación de “algunas partes”. Según Pastorizzo, la película distorsiona la realidad y presenta a su hijo como el agresor, cuando él asegura que era su hijo quien sufría los acosos y golpes.

Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. El fallo fue ratificado en 2019 por la Cámara de Concordia.