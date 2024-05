Habló un exnovio de Nahir Galarza y reveló una terrible mentira que hizo la joven a los 14 años

Luego de que se estrenara la película de Nahir Galarza, su caso volvió a estar en el centro de la escena. Sin embargo, un excompañero del colegio de la joven apareció y contó detalles de la relación que mantuvo durante la adolescencia con ella.

Santiago y Nahir, además de ser compañeros, mantuvieron un romance cuando eran niños, pero a lo largo del tiempo se alejaron y dejaron de llevarse bien. En las últimas horas, el joven afirmó en LAM que: “Yo le caía mal a ella porque era bastante homofóbica, no sé si habrá cambiado ahora, si habrá abierto un poco más su mente”. Esto debido a la orientanción sexual de Santiago.

El joven fue entrevistado en el programa de Ángel de Brito y reveló detalles que involucran a la joven entrerriana condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio. Además, contó cómo comenzó su amistad desde pequeños y que ella solo mostraba su personalidad cuando entraban en confianza.

“Ella empezó con nosotros en tercer grado. Hicimos toda la primaria y secundaria juntos”, dijo y reveló que “hablaba poco, pero cuando te tenía que decir algo te lo decía conciso para que te quede claro”. Según su relato, Nahir no era tímida per si callada. “No mostraba mucho de su personalidad, sólo cuando entrabas en confianza”, afirmó.

Habló un exnovio de Nahir Galarza y reveló una terrible mentira.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una gran mentira de la joven a sus 14 años: “No tenía actitudes violentas pero sí muchas veces inventaba cosas. Una vez inventó un secuestro. Dijo que la levantaron en una combi blanca, que le habían vendado los ojos, que sentía que la habían drogado, que no podía entender mucho pero que creía que eran paraguayos”.

“Desapareció todo el día, nadie sabía nada. A la noche apareció sola, dijo que la habían tirado en un descampado y que la habían violado. Después le hicieron estudios y los médicos dijeron que no le habían hecho nada”, añadió.

Por último el joven reveló que el caso de Nahir Galarza que involucra a su pareja, impactó fuertemente en la ciudad: “Esto salió en los diarios de Gualeguaychú, habló toda la ciudad pero ella nunca aclaró nada”. “Lo hizo para llamar la atención, los vecinos estuvieron muy preocupados durante muchos días”, aclaró.